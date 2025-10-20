IBM i Groq łączą siły, by zrewolucjonizować przetwarzanie AI

IBM mocno inwestuje w AI i technologie kwantowe, które mogą stać się nowym motorem wzrostu, a w tym roku bije wyniki głównych indeksów giełdowych.

Partnerstwo IBM i Groq wprowadza ultraszybką technologię AI, zapewniając szybsze i bardziej efektywne przetwarzanie danych dla kluczowych sektorów.

Partnerstwo IBM i Groq wprowadza ultraszybką technologię AI, zapewniając szybsze i bardziej efektywne przetwarzanie danych dla kluczowych sektorów.

IBM zawarło kluczowe partnerstwo z firmą Groq, która specjalizuje się w ultra szybkim przetwarzaniu inferencji AI, mające na celu przyspieszenie wdrażania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach. Dzięki zaawansowanym układom GroqCloud działającym w chmurze IBM, klienci zyskają możliwość przetwarzania AI nawet pięciokrotnie szybciej i bardziej efektywnie kosztowo niż przy tradycyjnych rozwiązaniach opartych na GPU. To innowacyjne rozwiązanie zapewnia szybkie i stabilne działanie, co jest szczególnie istotne w sektorach regulowanych, takich jak finanse, opieka zdrowotna czy produkcja, gdzie liczy się szybkość i dokładność. Jednocześnie technologia ta znajduje zastosowanie także w mniej regulowanych branżach, na przykład w handlu detalicznym czy zarządzaniu zasobami ludzkimi, usprawniając procesy i zwiększając wydajność. Partnerstwo obejmuje również integrację rozwiązań Groq z platformą IBM watsonx Orchestrate, co pozwala firmom w elastyczny sposób wdrażać agentową AI, jednocześnie dbając o najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony danych. Połączenie innowacyjności Groq z doświadczeniem IBM umożliwia przedsiębiorstwom szybkie przejście od fazy testów do szerokiego i efektywnego wykorzystania AI. IBM nie zwalnia tempa i konsekwentnie rozwija swoje kompetencje w zakresie sztucznej inteligencji, oferując coraz bardziej zaawansowane i kompleksowe rozwiązania. Równocześnie firma rozwija technologie kwantowe, które choć na razie uzupełniają ofertę AI, w nadchodzących latach mogą stać się jednym z kluczowych źródeł przychodów i wzrostu. Co ważne, od początku tego roku IBM dostarcza inwestorom bardzo atrakcyjną stopę zwrotu, przewyższającą główne indeksy giełdowe, takie jak S&P 500 czy Nasdaq 100. To potwierdza rosnące zaufanie rynku do strategii firmy i jej pozycji jako lidera w sektorze technologii przyszłości.



