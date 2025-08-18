Crypto news: Bitcoin otwiera tydzień spadkami 📉Ethereum traci 5%

Kryptowaluty otwierają tydzień spadkami, w miarę postępującej realizacji zysków na rynku. Sporo ucierpiało Ethereum, cofając się blisko 10% z ubiegłotygodniowych, wieloletnich szczytów. Kurs ETH spadł do 4250 USD, a Bitcoin oscyluje w okolicach 115 tys. USD. Rynki zwracają uwagę na efekty rozmów Trumpa z Zełenskim i dane z gospodarki - zwłaszcza amerykańskiej, które poznamy w tym tygodniu. W piątek natomiast rozpocznie się Jackson Hole.
- Poza samym Ethereum, w przedziale 5 do 7% tracą też Algorand i Avalanche, ale o szerokiej panice rynku wciąż trudno mówić
- W ciągu ostatnich 24 godzin blisko 240 mln USD zlikwidowane z pozycji wartych łącznie ok. 340 mln USD stanowiły pozycje wzrostowe
- Dane on-chain CryptoQuant wskazują na realizację zysków wśród tzw. wielorybów (adresów posiadających ponad 10 tys. BTC) - napływy mocno wzrosły
- W miarę spadku cen BTC, wolumen pozycji na rynkach opcji również rósł, co może wskazywać na zainteresowanie rynku tzw. 'trend tracking' i budowę dużej pozycji krótkiej
Patrząc na indeksy amerykańskie, widzimy relatywnie niewielką presję spadkową przed otwarciem handlu na Wall Street. W krótkim terminie największym ryzykiem dla hossy crypto wydają się obecnie wyższe odczyty inflacji z USA i potencjalny brak umowy Ukrainy z Rosją, co może być także przez rynek odbierane jako 'inflacyjne' (wojna i być może rozszerzone sankcje na rosyjską ropę i gaz).
Wykresy Bitcoin i Ethereum (D1)
Patrząc na wykres BTC, widzimy, że cena spadła poniżej EMA50, ale wciąż nie jesteśmy w stanie ocenić, czy jeszcze dziś zdoła ją obronić. Historycznie EMA50 (pomarańczowa linia) bywała istotna dla momentum i w hossie okazywała się często poziomem wsparcia; cena miała tendencję powrotu do wzrostu, powyżej niej.
Źródło: xStation5
W przypadku Ethereum wydaje się, że wskaźniki momentum są bardziej przegrzane i w razie mocniejszej korekty poziom 4000 USD może okazać się pierwszym, istotnym wsparciem. Opór wciąż wyznacza okolica 4800 USD tj. szczyty z hossy 2021, wzmocnione dodatkowo reakcją podaży z ostatnich dni.
Źródło: xStation5
Napływy do funduszy ETF
Do Bitcoina widzimy, że w ubiegły piątek napłynęło prawie 500 mln USD, ale z funduszy ETF na Ethereum 'wyparowało' ponad 50 mln USD, sugerując realizację zysków - prawdopodobnie jednego, dużego podmiotu, ponieważ podaż była skoncentrowana niemal wyłącznie w Fidelity Ethereum Fund.
Źródło: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P.
Źródło: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P.
