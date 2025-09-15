Crypto news: Bitcoin próbuje utrzymać hossę na fali wzrostu napływów do funduszy ETF🗽

Bitcoin oscyluje wokół 115 tys. USD i ma ze sobą wzrosty, które próbuje utrzymać na początku tygodnia. Sentyment nieco osłabił się po tym, jak kontrakty na Nasdaq i S&P 500 zareagowały spadkiem na doniesienia o śledztwie antymonopolowym Nvidia. Ethereum traci ponad 2,5% i spada do 4500 USD.

Dolar amerykański osłabia się, ale nie przekłada się to w poniedziałek na wzrosty crypto

Fed obniży stopy prawie na pewno o 25 pb we środę

Nastroje kryptowalut pozostają bardzo wrażliwe na sentymenty wokół indeksów giełdowych

Optymistycznie możemy założyć, że jeśli hossa w USA będzie trwała nadal, a ceny złota wciąż będą rosły (wraz ze spadkiem obligacji i obniżkami stóp Fed), istnieje spora szansa, że Bitcoin podąży w kierunku nowych rekordów jeszcze w tym roku. Jednak skala 'wykupienia' na giełdzie amerykańskiej jest spora, a rynek może skorygować nastroje, oczekując sygnałów z Fed i danych z USA, które wciąż mogą wskazywać, że problemy rynku pracy nie zostaną 'szybko złagodzone obniżkami stóp' i zwiększą ryzyko recesji, co niemal na pewno byłoby dla Bitcoina (jak i dla Wall Street) negatywnym scenariuszem.

Napływy do funduszy ETF na Bitcoina przyspieszyły

W ubiegłym tygodniu obserwowaliśmy wyraźne przyspieszenie napływów netto do funduszy ETF na Bitcoina. Napędzał je optymizm Wall Street, słabszy dolar i rosnące oczekiwania na cięcia stóp Fed. Niemal na pewno Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe we środę, ale historyczne wzorce nie dają gwarancji, że tego typu decyzja przełoży się w krótkim terminie na wzrosty indeksów giełdowych.

Źrodło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

W przeciwieństwie do Bitcoina, z Ethereum w ubiegły piątek obserwowaliśmy odpływ, co jest pewnego rodzaju anomalią - wtym przypadku spowodowaną decyzją funduszu, lub dużego podmiotu prywatnego, który zamknął pozycje w funduszu Fidelity ETF.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Wykresy Bitcoina i Ethereum (interwał D1)

Bitcoin walczy o utrzymanie powyżej 50-sesyjnej, wykładnicznej średniej kroczącej EMA50 (pomarańczowa linia) przy 114,500 USD. Jeśli cena utrzyma momentum, wciąż możliwy jest wzrost powyżej 120 tys. USD. Z drugiej strony spadek poniżej EMA50 uprawdopodobniłby test 108 tys. USD. i okolic EMA200.

Źródło: xStation5

Sytuacja techniczna dla ETH jest również mieszana i jeśli podaż miałaby przyspieszyć z tych poziomów, spadek do okolic 4100 USD (linia szyi) uprawdopodobniłby wybicie dołem z potencjalnej formacji głowy i ramion RGR).

Źródło: xStation5