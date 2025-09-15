Crypto news: Bitcoin próbuje utrzymać hossę na fali wzrostu napływów do funduszy ETF🗽

Bitcoin oscyluje wokół 115 tys. USD i ma ze sobą wzrosty, które próbuje utrzymać na początku tygodnia. Sentyment nieco osłabił się po tym, jak kontrakty na Nasdaq i S&P 500 zareagowały spadkiem na doniesienia o śledztwie antymonopolowym Nvidia. Ethereum traci ponad 2,5% i spada do 4500 USD.
- Dolar amerykański osłabia się, ale nie przekłada się to w poniedziałek na wzrosty crypto
- Fed obniży stopy prawie na pewno o 25 pb we środę
- Nastroje kryptowalut pozostają bardzo wrażliwe na sentymenty wokół indeksów giełdowych
Optymistycznie możemy założyć, że jeśli hossa w USA będzie trwała nadal, a ceny złota wciąż będą rosły (wraz ze spadkiem obligacji i obniżkami stóp Fed), istnieje spora szansa, że Bitcoin podąży w kierunku nowych rekordów jeszcze w tym roku. Jednak skala 'wykupienia' na giełdzie amerykańskiej jest spora, a rynek może skorygować nastroje, oczekując sygnałów z Fed i danych z USA, które wciąż mogą wskazywać, że problemy rynku pracy nie zostaną 'szybko złagodzone obniżkami stóp' i zwiększą ryzyko recesji, co niemal na pewno byłoby dla Bitcoina (jak i dla Wall Street) negatywnym scenariuszem.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Napływy do funduszy ETF na Bitcoina przyspieszyły
W ubiegłym tygodniu obserwowaliśmy wyraźne przyspieszenie napływów netto do funduszy ETF na Bitcoina. Napędzał je optymizm Wall Street, słabszy dolar i rosnące oczekiwania na cięcia stóp Fed. Niemal na pewno Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe we środę, ale historyczne wzorce nie dają gwarancji, że tego typu decyzja przełoży się w krótkim terminie na wzrosty indeksów giełdowych.
Źrodło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
W przeciwieństwie do Bitcoina, z Ethereum w ubiegły piątek obserwowaliśmy odpływ, co jest pewnego rodzaju anomalią - wtym przypadku spowodowaną decyzją funduszu, lub dużego podmiotu prywatnego, który zamknął pozycje w funduszu Fidelity ETF.
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Wykresy Bitcoina i Ethereum (interwał D1)
Bitcoin walczy o utrzymanie powyżej 50-sesyjnej, wykładnicznej średniej kroczącej EMA50 (pomarańczowa linia) przy 114,500 USD. Jeśli cena utrzyma momentum, wciąż możliwy jest wzrost powyżej 120 tys. USD. Z drugiej strony spadek poniżej EMA50 uprawdopodobniłby test 108 tys. USD. i okolic EMA200.
Źródło: xStation5
Sytuacja techniczna dla ETH jest również mieszana i jeśli podaż miałaby przyspieszyć z tych poziomów, spadek do okolic 4100 USD (linia szyi) uprawdopodobniłby wybicie dołem z potencjalnej formacji głowy i ramion RGR).
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.