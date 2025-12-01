Crypto news: Bitcoin traci 5%📉Kryptowaluty pod spadkową presją

Ceny kryptowalut spadają na poniedziałkowym otwarciu rynków, wobec słabości kontraktów na indeksy amerykańskie, gdzie US100 traci prawie 1% przed danymi ISM przemysłu, które poznamy o 16:00. Bitcoin testuje okolice 85 tys. USD i notowany jest prawie 5% niżej. Ethereum cofnęło się do 2800 USD, tracąc prawie 10% od szczytu z ostatniego odbicia.

Dane on-chain sugerują, że rynek może powtarzać scenariusz z przełomu 2021 i 2022 roku, gdy szeroki rynek crypto wszedł w bessę, osiągając minima ok. 13 miesięcy po początkowej wyprzedaży w listopadzie 2021 roku. Ewentualna powtórka z takiego scenariusza oznaczałaby, że ożywienia na rynku crypto moglibyśmy spodziewać się dopiero w listopadzie 2026 roku

Bitcoin teoretycznie mógłby spaść sporo poniżej istotnych poziomów on-chain (w okolicach 81 tys. USD), sięgając nawet 55 tys. USD. Jeśli cena spadnie poniżej 80 tys. USD taki scenariusz będzie musiał być brany pod uwagę jako poważne ryzyko, natomiast jeśli BTC znajdzie siłę, by wrócić powyżej 90 tys. i co kluczowe 100 tys. USD, dalszym scenariuszem pozostanie kontynuacja hossy.

Wykresy (Bitcoin oraz Ethereum), interwał D1

Bitcoin i Ethereum musiałyby wzrosnąć obecnie prawie 30%, by przetestować EMA200 (czerwona linia) dla obu kryptowalut. W praktyce oznacza to, że kapitalizacja obu aktywów musi wzrosnąć o ok. 700 miliardów dolarów (w praktyce to co najmniej kilkaset miliardów dolarów dodatniego napływu kapitału do rynku crypto), by ten scenariusz się ziści. Bez trwałego powrotu świetnych nastrojów na Wall Street, crypto może mieć problem z 'odnowieniem' sentymentu, a presja na realizację zysków w grupie dużych posiadaczy i utrwalony popyt na hedging ze strony instrumentów pochodnych (opcje, kontrakty) nadal utrudnia realizację tego scenariusza.

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5

Napływy netto do funduszy ETF na Bitcoina były w ostatnim czasie dodatnie, ale skalę napływów możemy uznać wręcz za śladową, względem popytu w przypadkach dwóch poprzednich, głębszych korekt, gdy rynek agresywniej skupował dołki. Może to być też jednen ze znaków wyczerpania popytu.

Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Napływy netto do Ethereum były mocniejsze, ale w dalszym ciągu nie rekompensują rynkowi 'fatalnego' listopada, gdy z funduszy amerykańskich spot ETF odpłynęły udziały warte ponad 1 mld USD.

Źródło: Bloomberg Finance L.P.