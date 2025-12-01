Puls GPW: Mocny PKB delikatnie wspiera rynek

- PKB w III kwartale 2025 r. wzrósł o 3,8% r/r, napędzany inwestycjami publicznymi i stabilną konsumpcją.
- Listopadowy PMI dla przemysłu wzrósł do 49,1 pkt, sygnalizując poprawę aktywności i mocniejsze fundamenty gospodarki.
- Dane makro wspierają oczekiwania na możliwą obniżkę stóp procentowych o 25 pb, a warszawskie indeksy reagują lekkimi wzrostami.
Polska gospodarka w trzecim kwartale 2025 roku utrzymała solidne tempo wzrostu. Produkt Krajowy Brutto zwiększył się o 3,8% w ujęciu rocznym i o 0,9% w ujęciu kwartalnym, przewyższając wcześniejsze szacunki GUS oraz konsensus rynkowy. Wzrost napędzały przede wszystkim inwestycje, które wzrosły o 7,1% rok do roku, głównie w sektorze publicznym i samorządowym, oraz wydatki publiczne, które zwiększyły się o 7,4% r/r. Konsumpcja gospodarstw domowych rosła w tempie 3,5% r/r, co wskazuje na stabilną strukturę wzrostu bez nadmiernej presji inflacyjnej. Popyt krajowy zwiększył się o 3,7% r/r, eksport o 6,1% r/r, a import o 5,9% r/r.
Listopadowy wskaźnik PMI dla przemysłu wyniósł 49,1 pkt, najwyżej od ponad pół roku i nieco powyżej oczekiwań, zbliżając się do granicy 50 pkt oddzielającej recesję od ekspansji. Firmy zmniejszyły zalegające zapasy, a procesy inwestycyjne nabierają tempa, co wskazuje na solidne fundamenty gospodarki i pozytywny impuls z realnej gospodarki.
Taka struktura wzrostu dostarcza Radzie Polityki Pieniężnej argumentów za obniżką stóp procentowych o 25 punktów bazowych, ponieważ przyspieszający wzrost nie generuje presji inflacyjnej. Wzrost gospodarczy opiera się w większym stopniu na inwestycjach i usługach, a w mniejszym na przemyśle i konsumpcji, co ogranicza presję na rynek pracy i inflację.
Warszawskie indeksy delikatnie rosną na fali pozytywnych informacji płynących z gospodarki. Na godzinę 13:30 WIG zwyżkuje o 0,10%, a WIG20 rośnie o 0,1%. Słabiej zachowuje się mWIG40, który spada o 0,45%.
Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Kontrakty na indeks WIG20 oscylują dziś wokół zera. Rynek pozostaje w stanie równowagi, a notowania poruszają się w konsolidacji na obecnym poziomie. Dzisiejsze dane o PKB i PMI z Polski okazały się solidne, jednak nie przełożyły się na wyraźne umocnienie notowań. Mimo pozytywnego sygnału ze strony krajowej gospodarki, rynek terminowy utrzymuje się w wąskim przedziale zmienności i nie wykazuje chęci do kontynuacji trendu wzrostowego.
Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
MERCOR(MCR.PL) opublikował raport półroczny za 2025 rok. Spółka odnotowała wzrost przychodów oraz znaczący wzrost zysku netto w porównaniu z pierwszą połową 2024 roku. Wyniki pokazują mocną sytuację finansową i pozytywny wpływ prowadzonych działań operacyjnych na rentowność spółki.
Najważniejsze dane z raportu:
-
Przychody ze sprzedaży: 270,98 mln zł wobec 250,31 mln zł w pierwszym półroczu 2024 roku
-
Zysk z działalności operacyjnej: 10,96 mln zł wobec 16,04 mln zł rok wcześniej
-
Zysk brutto: 8,94 mln zł wobec 14,99 mln zł
-
Zysk netto: 28,84 mln zł wobec 11,45 mln zł
-
Zysk netto na akcję: 1,89 zł wobec 0,75 zł
-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: 42,88 mln zł
-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej: -26,68 mln zł
-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej: 4,91 mln zł
Spółka mPay(MPY.PL) przekazała raport, w którym pochwaliła się wynikami bazy użytkowników za listopad 2025 r. Na koniec miesiąca liczba kont w aplikacji wyniosła 1,892 mln, co oznacza wzrost o 12 tys. w stosunku do października. W ujęciu rocznym liczba użytkowników zwiększyła się o 12,5% w porównaniu z listopadem 2024 r., potwierdzając utrzymującą się tendencję wzrostową i umacnianie pozycji rynkowej Spółki.
