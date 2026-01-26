Crypto news: Bitcoin wraca do spadków 📉Sygnał bessy?

Bitcoin spada dziś w okolice 87 tys. USD po likwidacjach wynoszących setki milionów dolarów, a fundusze ETF zanotowały w ubiegłym tygodniu rekordo , tygodniowy odpływ kapitału od połowy listopada 2025 r. łącznie 1,73 mld USD. To mocna zmiana tonu wobec tygodnia zakończonego 17 stycznia, gdy obserwowaliśmy ponad 2,17 mld USD napływów do funduszy krypto. Tym razem, z samego Ethereum ubyło ok. 630 mln USD (drugi największy odpływ w dotychczasowej historii).

Wyjątki do tej pory stanowią fundusze ETF oparte na Solanie (dodatnie 17 mln USD), czy Chainlinkiem (dodatnie niemal 4 mln USD). Dominuje tryb „risk-off”; szerokość odpływów sugeruje, że zaufanie inwestorów nie wróciło po wcześniejszych wstrząsach, a tło makro nadal ciąży sektorowi. Według CoinShares niemal cały ciężar wyprzedaży przypadł na inwestorów z USA. Kruchy sentyment na rynku panuje po październikowym 'flash crashu' z 2025 roku. Spadki napędzają m.in.

Słabsze oczekiwania na cięcia stóp Fed: rynek wycenia bardzo niskie prawdopodobieństwo obniżki (ok. 3 % wg CME FedWatch ) Brak trwałego odbicia po październikowym tąpnięciu utrzymuje ostrożność strategii podążających za trendem oraz podejść typu risk-managed. Rozczarowanie narracją „hedge na dewaluację”: mimo wysokich deficytów i rosnącego zadłużenia krypto nie odzyskało przekonująco roli zabezpieczenia przed „psuciem pieniądza”, co skłania część inwestorów do cięcia ekspozycji w krótkim terminie.



Rynek nadal szuka katalizatora, ale nie znajduje go i dopóki nie zmienią się oczekiwania makro, nie poprawi się momentum albo krypto nie odbuduje mocnej narracji, presja na przepływy do funduszy może się utrzymywać, podnosząc ryzyko bessy.

Napływy do funduszy ETF

Patrząc na napływy do kryptowalut, widzimy, że w ciągu 5 ostatnich sesji napływy do ETH były wyraźnie ujemne, co sugeruje: ograniczoną aktywność funduszy oraz wygasający popyt ze strony inwestorów detalicznych zarówno w odniesieniu Ethereum, jak i Bitcoina.

Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Wykres Bitcoina i Ethereum (interwał D1)

Spadek Bitcoina od historycznego maksimum wynosi już ponad 30%, a dla Ethereum przekracza 50%. Wskaźnik RSI dla BTC wynosi 41 co wciąż jest relatywnie odległe od poziomów 'wyprzedania', powszechnych po dużych 'kapitulacjach'; podobnie sytuacja wygląda na Ethereum, gdzie mimo mocnego spadku wciąż nie widzimy kapitulacji. Kluczowe poziomy on-chain dla Bitcoina to obecnie 96,5 tys. USD (średnia cena zakupu inwestró krótkoterminowych), 87,5 tys. USD (średnia cena aktywnych inwestorów) oraz dwa kluczowe i cykliczne: 81 tys. USD (True Market Mean) oraz 56 tys. USD (Realized Price). True Market Mean to bardziej 'realistyczna' średnia cena całego rynku, zwykle oddająca dobrze jego aktywną część, a Realizde Price to średni koszt zakupu całego rynku BTC i klasycnzy benchmark cyklu, poniżej którego ceny spadały w historycznych bessach m.in w 2020 i 2022 roku.

Źródło: xStation5

