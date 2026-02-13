US OPEN: Rynek szuka kierunku po danych o inflacji

Ostatnia sesja burzliwego tygodnia otwiera się na Wall Street w niepewnej atmosferze. Inwestorzy otrzymali dziś istotne dane o inflacji, które jednak wciąż nie wydają się wywierać wpływu na wycenę. Sezon wyników ciągle trwa, jednak akcjonariusze wydają się przywiązywać większą wagę do sentymentu niż do danych. Główne indeksy w USA ograniczają ruchy do poziomów poniżej 0,5%.
Dane BlackRock wskazują, że mimo ostatnich obaw o jakość i kondycję spółek zyskujących na rewolucji AI wpływy inwestorów detalicznych do funduszy inwestujących w sektor technologii są rekordowe.
Donald Trump zapewnia o konieczności negocjacji z Iranem, jednak jego działania wskazują na coś innego. Rząd USA wyśle kolejny lotniskowiec na Bliski Wschód wraz z eskortą.
Dane makroekonomiczne:
W USA opublikowano dane o inflacji za styczeń 2026 roku.
- Inflacja w ujęciu rocznym wyniosła 2,4% wobec oczekiwań na poziomie 2,5%. Miesięcznie odczyt wskazał 0,2% wobec oczekiwań 0,3%.
- Inflacja bazowa okazała się zgodna z oczekiwaniami na poziomie 2,5% rocznie i 0,3% miesięcznie.
US100 (D1)
Kupującym nie udało się wrócić powyżej poziomu FIBO 23,6, co sygnalizuje słabość popytu i stopniową utratę inicjatywy. Dla sprzedających głównym celem będzie opór na FIBO 61,8, którego pokonanie może otworzyć drogę do rozbudowanej korekty. Zanim jednak to się stanie, pokonać należy FIBO 50. Pewnym wsparciem dla kursu jest RSI, który spadł blisko okolic wykupienia. Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
- Arista Network (ANET.US): Producent elektroniki rośnie o ponad 6% po dobrych wynikach. Spółce udało się pobić oczekiwania zarówno względem zysku, jak i przychodów. Zarząd zakomunikował, że mimo presji kosztowej ze strony pamięci marże zysku w przyszłych kwartałach pozostają niezagrożone.
- Applied Materials (AMAT.US): Spółka rośnie o ponad 10% po wyraźnym pobiciu oczekiwań rynku na konferencji wyników oraz optymistycznych prognozach sprzedaży w przyszłych kwartałach.
- Pinterest (PINS.US): Akcje platformy społecznościowej tracą nawet 20% po rozczarowujących wynikach. Wyniki spółki za Q4 pokazały zarówno EPS, jak i przychód nieznacznie poniżej oczekiwań, jednak to pesymistyczne prognozy przychodów na przyszłość pogrzebały wyceny.
- Alibaba (BABA.US): Administracja USA rozważa dodanie Alibaby na listę podmiotów objętych restrykcjami eksportowymi (1260H); spółka traci ok. 2%.
- Rivian (RIVN.US): Producent samochodów elektrycznych rośnie o ponad 20% po zapowiedziach prognoz sprzedaży dla nowego modelu samochodu spółki.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.