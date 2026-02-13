US OPEN: Rynek szuka kierunku po danych o inflacji

Ostatnia sesja burzliwego tygodnia otwiera się na Wall Street w niepewnej atmosferze. Inwestorzy otrzymali dziś istotne dane o inflacji, które jednak wciąż nie wydają się wywierać wpływu na wycenę. Sezon wyników ciągle trwa, jednak akcjonariusze wydają się przywiązywać większą wagę do sentymentu niż do danych. Główne indeksy w USA ograniczają ruchy do poziomów poniżej 0,5%.

Dane BlackRock wskazują, że mimo ostatnich obaw o jakość i kondycję spółek zyskujących na rewolucji AI wpływy inwestorów detalicznych do funduszy inwestujących w sektor technologii są rekordowe.

Donald Trump zapewnia o konieczności negocjacji z Iranem, jednak jego działania wskazują na coś innego. Rząd USA wyśle kolejny lotniskowiec na Bliski Wschód wraz z eskortą.

Dane makroekonomiczne:

W USA opublikowano dane o inflacji za styczeń 2026 roku.

Inflacja w ujęciu rocznym wyniosła 2,4% wobec oczekiwań na poziomie 2,5%. Miesięcznie odczyt wskazał 0,2% wobec oczekiwań 0,3%.

Inflacja bazowa okazała się zgodna z oczekiwaniami na poziomie 2,5% rocznie i 0,3% miesięcznie.

US100 (D1)

Kupującym nie udało się wrócić powyżej poziomu FIBO 23,6, co sygnalizuje słabość popytu i stopniową utratę inicjatywy. Dla sprzedających głównym celem będzie opór na FIBO 61,8, którego pokonanie może otworzyć drogę do rozbudowanej korekty. Zanim jednak to się stanie, pokonać należy FIBO 50. Pewnym wsparciem dla kursu jest RSI, który spadł blisko okolic wykupienia. Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek: