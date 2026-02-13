Zatrzymanie spadków BTC ratuje Coinbase po słabych wynikach kwartalnych 💡

Akcje Coinbase (COIN.US) zyskują 9% tuż przed otwarciem sesji kasowej w USA, mimo słabszych od oczekiwań wyników za IV kwartał 2025. Inwestorzy zignorowali niższe od oczekiwań przychody i skupili się na optymizmie zarządu co do szybkiego uchwalenia ustawy regulującej rynek kryptowalut (Clarity Act), która ma przynieść branży większą jasność prawną oraz samego niewielkiego odbicia cen BTC wobec ostatniej fali wyprzedaży. Co ciekawe, akcje są jednak nadal notowane około 50% niżej niż przed rokiem.
Wyniki finansowe IV kw. 2025 vs oczekiwania:
-
Całkowity przychód: 1,78 mld USD (-22% r/r) vs 1,83 mld USD szac.
-
Przychody transakcyjne: 983 mln USD vs 1,02 mld USD szac.
-
Subskrypcje i usługi: 727 mln USD vs 748 mln USD szac.
-
Skorygowana EBITDA: 566 mln USD vs 657 mln USD szac.
-
Skorygowany EPS: 66 centów vs 86 centów szac.
Prognoza Q1'26:
-
Subskrypcje/usługi: 550-630 mln USD (vs konsensus 759 mln USD, spadek ~20% k/k)
-
Marketing: 215-315 mln USD (vs 263 mln USD szac.)
Zarząd tłumaczy słabsze wyniki niższymi cenami kryptowalut.
Źródło: xStation
Podsumowanie dnia: Rynek odrabia straty i czeka na cięcia stóp
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (13.02.2026)
Briefing Geopolityczny (13.02.2026)
IBM idzie pod prąd: Trzykrotnie więcej początkujących pracowników
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.