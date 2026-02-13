Omówienie CPI z USA: Dezinflacja stawia Fed w komfortowej sytuacji 🏦

Raport CPI z USA za styczeń 2026 roku wskazuje na dalsze hamowanie głównego odczytu inflacji przy jednoczesnym utrzymywaniu się presji bazowej. Ceny energii dostarczyły silnego impulsu dezinflacyjnego, podczas gdy niektóre specyficzne usługi pozostały na podwyższonym poziomie.

Choć dezinflacja czyni postępy, niepewność danych po okresie zamknięcia rzędu oraz dalsza transmisja ceł wciąż stawiają pytania o trwałość tego trendu. Źródło: XTB Research

Dynamika inflacji: Wskaźnik główny vs. bazowy

Inflacja główna: Indeks wzrósł w styczniu o 0,2% m/m, co oznacza niewielkie spowolnienie względem 0,3% odnotowanych w grudniu. W ujęciu rocznym stopa inflacji spadła do 2,4% r/r.

Inflacja bazowa: Po wyłączeniu cen żywności i energii, wskaźnik przyspieszył nieznacznie do 0,3% m/m (0,2% w grudniu), utrzymując roczną dynamikę na poziomie 2,5%.

Kluczowe zmiany miesięczne (Grudzień 2025 – Styczeń 2026):

Spadek cen energii energii: gwałtowny zwrot nastąpił w cenach energii, które spadły o 1,5% m/m po grudniowym wzroście o 0,3%. Głównym czynnikiem był tu spadek cen benzyny aż o 3,2%.

Lepka presja na usługi: Z kolei sektor usług pozostaje kluczowym motorem wzrostów (+0,4% m/m), gdzie szczególnie wyróżniły się ceny biletów lotniczych, które wystrzeliły o 6,5%.

Ulga na Shelter: Pozytywnym sygnałem jest zauważalne wyhamowanie w sektorze nieruchomości – koszty czynszów (Shelter) wzrosły o 0,2% m/m, względem 0,4% w grudniu.

Samochody przewodzą spadkom w sektorze dóbr: ceny aut używanych spadły o 1,8% m/m. Z kolei odzież odnotowała skromny wzrost o 0,3%.

Kategorie wrażliwe na cła wykazują wyraźne tendencje wzrostowe: wyposażenie mieszkań podrożało o 0,7%, a urządzenia AGD o 1,3%. Jeszcze silniejsze wzrosty widać w sprzęcie wideo/audio (+2,2%) oraz segmencie komputerów i oprogramowania (+3,1%).

Biorąc jednak pod uwagę, że komponent mieszkaniowy był dotychczas głównym motorem inflacji, jego mniejszy udział w najnowszym odczycie powinien zachęcać do dyskusji o obniżkach stóp procentowych. Dalsze spadki cen ropy mogą dodatkowo wzmocnić efekt dezinflacyjny i ograniczyć zmienność cen transportu. Źródło: XTB Research

Implikacje dla Rezerwy Federalnej

Najnowsze dane dają FOMC znaczną przestrzeń do dyskusji o powrocie do łagodzenia polityki pieniężnej, nie wywierając jednocześnie presji do gwałtownych obniżek stóp. Spadek inflacji głównej, wspierany przez tańszą benzynę i stabilną żywność, pomoże zakotwiczyć oczekiwania inflacyjne, a wyhamowanie kosztów mieszkaniowych powinno przynieść sporą ulgę dla decydentów Fed.

Mimo to, jastrzębi członkowie Fed powinni pozostać czujni ze względu na „lepką” inflację bazową i presję w sektorach wrażliwych na cła. Niemniej kombinacja postępującej dezinflacji i solidnych danych z rynku pracy daje Fed komfort swobodnego reagowania na ryzyka, które obecnie wydają się stosunkowo niskie.

Niższa inflacja usług powinna stać się mocnym argumentem za dalszymi obniżkami stóp. Źródło: XTB Research

Reakcja rynku

Obligacje: Obligacje skarbowe USA zaliczyły silne wzrosty, spychając rentowności 10-latek do najniższego poziomu od 4 miesięcy (ok. 4,06%).

Kontrakt na 10-letnie obligacje USA handluje najwyżej od grudnia 2025. Źródło: xStation5

Oczekiwania wobec stóp: Rynek utrzymuje stabilne prognozy na pierwszą połowę roku (10% na obniżkę w marcu, 90% szans na obniżkę w czerwcu). Zwiększyły się jednak zakłady na głębsze cięcia w dłuższym terminie – obecnie wycenia się 2,56 obniżki do końca 2026 roku (wobec 2,3 tydzień temu).

Źródło: Bloomberg Finance LP

Waluty: Raport CPI wyhamował dzisiejszą siłę dolara, niwelując zyski indeksu USDIDX, choć ogólna zmienność pozostała umiarkowana.

Źródło: xStation5