Crypto news: Bitcoin wraca do wzrostów w 2026 roku📈 USA przejmą 600,000 BTC z Wenezueli?

Bitcoin rośnie dziś do prawie 93 tys. USD tj. najwyższego poziomu od pierwszej połowy grudnia 2025 wobec pozytywnych nastrojów na amerykańskiej giełdzie, gdzie przed otwarciem rosną kontrakty na Nasdaq 100 i S&P 500 (US100 i US500). Ropa zareagowała nieznacznym spadkiem poniżej 60 USD za baryłkę, po operacji wojskowej USA w Wenezueli.

Jeśli faktycznie Stany Zjednoczone weszłyby w posiadanie wenezuelskich rezerw ropy, mogłoby stanowić to istotną presję na globalną inflację i co za tym idzie, wspierać ryzykowne aktywa; także Bitcoina. Trudno jednak oczekiwać, by efekt ten był natychmiastowy i mówimy raczej o horyzoncie wieloletnim;

Wenezuelski sektor ropy wymaga dziesiątek miliardów dolarów inwestycji, by wrócić do skali przetwórstwa porównywalnej z historycznie rekordowymi poziomami sprzed lat. Nie jest też jasne, czy USA osiągną w Wenezueli cele bez lądowej interwencji zbrojnej, a taki scenariusz mógłby raczej wspierać ceny ropy, niż im ciążyć;

Dane CoinShares wskazują, że globalne napływy do kryptowalut w 2025 wyniosły 47,2 mld USD wobec 48,7 mld USD w 2024 roku. Podczas ostatniej sesji w ubiegłym tygodniu, w piątek, fundusze ETF na BTC i ETH odnotowały odpowiednio 464 i 124 mln USD napływów.

Bitcoin w tym roku notuje ponad 6% wzrost i odbił po spadku do rekordowego poziomu wyprzedania (RSI) od sierpnia 2023 roku. Dane on-chain wskazują na historycznie wysoką akumulację BTC przez adresy tzw. wielorybów, podczas gdy ogólne nastroje rynku pozostają w dużej mierze przygaszone, otwierając potencjał dla kontynuacji trendu.

W tym tygodniu Bitcoin pozostanie przede wszystkim wrażliwy na dane z amerykańskiego rynku pracy (NFP w piątek), ale rynek upewnia się, że wpływ Trumpa na Fed będzie zdecydowanie gołębi, abstrahując od danych makro. Idąc za tym, solidne odczyty z gospodarki wcale nie muszą hamować apetytu przyszłego szefa Rezerwy Federalnej na obniżki stóp procentowych.

Bitcoiny z Wenezueli - co dalej?

Według badań analityków Clary Preve i Bradleya Hope'a, Wenezuela posiada obecnie BTC i stablecoiny warte od 56 mld USD do 67 mld USD; media obiegła informacja o potencjalnych 600,000 BTC. Kraj miał rozpocząć zakupy BTC i kryptowalut w 2017 roku, gdy Wenezuela sprzedawała złoto wydobyte w tzw. Orinoco Mining Arc i konwertowała środki poza amerykańskiego dolara.

Szacunki wskazują, że 2 mld USD w złocie mogło być wymienione na Bitcoiny warte wówczas ok. 5 tys. USD co sugerowałoby, że kraj obecnie posiada 400 tys. BTC, warte ok. 37 mld USD;

Wenezuela mogła też pozbywać się Tethera (USDT) otrzymywanego w rozliczeniu za ropę i kupować za niego Bitcoina, chcąc uniknąć sankcji i dywersyfikować ryzyko poza związanego z USD stablecoina.

Jeśli USA przejęłyby portfel Wenezueli, Bitcoiny te prawdopodobnie trafiłby do tzw. rezerwy strategicznej USA i nie zostałyby sprzedane, zgodnie ze zobowiązaniem do 'niesprzedawania żadnych przejmowanych Bitcoinów' administracji Trumpa. Jeśli Stany Zjednoczone naprawdę przejmą rezerwy Wenezueli tj. blisko 3% całkowitej, globalnej podaży BTC (21 mln) mogłoby zniknąć z rynku, co w dłuższym terminie wesprze ceny. Z drugiej strony istnieje szansa, że Wenezuela użyje wciąż posiadanych przez siebie BTC, konwertując je na środki umożliwiające ew. zakup uzbrojenia lub inne wydatki, jeśli doszłoby do wyniszczającej, lądowej operacji USA w kraju.

Źródło: CoinPedia

Wykresy Bitcoina i Ethereum (H1, D1)

Zarówno Bitcoin jak i Ethereum notowane są we wzrostowym kanale cenowym i widzimy rysującą się na interwale godzinowym, potencjalnie byczą formację spodka. Dla Bitcoina istotnym wsparciem są obecnie poziomy 91,8 tys. USD gdzie widzimy dolne ograniczenie kanału cenowego oraz średnią EMA50.

Źródło: xStation5

Na interwale godzinowym Bitcoin dotarł do istotnego oporu, jakim jest wykładnicza średnia krocząca, EMA50 (pomarańczowa linia).

Źródło: xStation5

Podobnie do Bitcoina, również Ethereum wspina się dziś do poziomów niewidzianych od połowy grudnia. Istotne wsparcie krótkotermunowe wskazuje średnia EMA50 na interwale godzinowym (okolice 3100 USD), ale dolne ograniczenie kanału znajduje się w okolicach 3050 USD, gdzie widzimy też EMA200 (czerwona linia).

Źródło: xStation5

Na interwale dziennym, cena Ethereum dotarła do 50-sesyjnej, wykładniczej średniej kroczącej EMA50 (pomarańczowa linia) i podobnie jak BTC walczy o przekroczenie jej.

Źródło: xStation5

Napływy do funduszy ETF rosną

Źródło: Bloomberg Finance L.P., XTB Reserach

Źródło: Bloomberg Finance L.P., XTB Research