Crypto news: Bitcoin zbiera siły 📈Formacja trójkąta na Ethereum?

Kryptowaluty notowane są w mieszanych nastrojach, ale zachowanie rynku wciąż daje nadzieję na wznowienie wzrostów na początku 2026 roku. Statystycznie styczeń dla Bitcoina był wzrostowy w 50% przypadków, ale I kwartał, podobnie od IV często przynosił wzrosty. Dolar dziś osłabił się po tym, jak przewodniczący Fed, Powell ostrzegł przed ingerencją Trumpa w neizależność banku federalnego, nazywając śledztwo kryminalne związane z renowacją budynku Rezerwy Federalnej i wymierzona szefa Fed 'przykrywką' dla wymuszenia luźniejszej polityki monetarnej. Jednak indeksy na Wall Street prawie nie zareagowały na 'konflikt'. Co więcej, jego trwanie w zasadzie może potwierdzać, że stopy procentowe w USA na poziomie 1% mogą być naprawdę tylko kwestią czasu.

Bitcoin niemal nie zareagował na największy od lipca 2025 zakup BTC przez Microstrategy (MSTR.US); spółka kupiła 13,627 BTC warte 1,2 mld USD (w lipcu 2025 było to ponad 2 mld USD) i obecnie średnia cena zakupionych przez nią BTC to ok. 75 tys. USD i posiada 687 tys. BTC

Tom Lee z BitMine Immersion Technologies zaproponował akcjonariuszom spółki by firma wyemitowała olbrzymią ilość akcji (spółka posiada 500 mln akcji obecnie, 50 mld po ewentualnej emisji). za środki z emisji miałaby dokonać zakupu Ethereum. Decyzja zostanie podjęta 15 stycznia na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Zgoda akcjonariuszy na emisję może wesprzeć Ethereum.

Standard Chartered obniżyło prognozę Ethereum na koniec 2026 do 7500 USD, co implikuje ok. 125% wzrost ceny z obecnego poziomu. Bank oczekuje 22 tys. USD za ETH do końca 2028 i ponad 40 tys. USD do końca 2030 roku (ok. 13-krotny wzrost z obecnych 3 tys. USD); poprzednio bank oczekiwał 30 tys. USD.

Odpływy netto z Bitcoina wyniosły 681 mln USD w pierwszym tygodniu 2026 roku, a odpływy z Etheruem 68,6 mln USD. Mimo 'gołębich' sygnałów ze strony Trumpa, rynek pozostaje ostrożny co do oczekiwanej skali cieć stóp w pierwszej połowie 2026 roku. W ubiegłym tygodniu najwięcej, bo aż 486 mln odpłynęło z BTC we wtorek, następnie prawie 400 mln USD w czwartek i prawie 250 mln USD w piątek. Momentum wciąż nie jest dla kryptowalut ppozytywne.

Wykres Bitcoina i Ethereum (interwał D1)

Bitcoin notowany jest w pobliżu 50-sesyjnej średniej EMA50 na interwale dziennym, 27 października 2025 i 5 stycznia 2026 średnia okazała się silnym poziomem oporu. Spade w kierunku 89 tys. USD mółby uruchomić kolejny impuls spadkowy, a wzrost do 95 tys. USD otworzyć drogę do silniejszych wzrostów, wspieranych wymuszonymi zakupami dealerów gamma (negatywna gamma).

Źródło: xStation5

Ethereum notowane jest w formacji trójkąta symetrycznego, który zwykle sugeruje kontynuację dominującego (obecnie spadkowego) trendu. Z drugiej jednak strony cena rysuje coraz wyższe dołki. Spadek poniżej 3 tys. USD mógłby oznazcać spadkową presję i impuls spadkowy, podczas gdy wzrost powyżej 3300 USD otworzyłby drogę do wybicia górą z formacji trójkąta. Układ sugeruje, że okres konsolidacji i niższej zmienności może powoli zbliżać się do końca.

Źródło: xStation5