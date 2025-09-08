Crypto news: Bitcoin zbiera siły po spadkach 📈Odpływy z funduszy ETF ciążą Ethereum

Kryptowaluty notują spokojne, ale wzrostowe otwarcie nowego tygodnia, z Bitcoinem, którego cena przekracza 111 tys. USD i Ethereum, które oscyluje przy 4300 USD. Spadki na Wall Street z początku ubiegłego tygodnia wyhamowały, kontrakty na indeksy zyskują, a dolar amerykański słabnie. Największą 'bolączką' rynku kryptowalut jest postępująca od tygodni wyprzedaż BTC z portfeli wielorybów. Ich średnie zasoby BTC w adresach spadły poniżej 500 BTC i są najniższe od 2018 roku.

Bitcoin i Ethereum znajdują się ok. 10% poniżej historycznych maksimów, a sentyment wokół altcoinów jest wyciszony — po odbiciu BTC z okolic 108 tys. USD do ponad 111 tys. USD rynek czeka na jasny sygnał co do momentum

Wieloryby sprzedały ok. 115 tys. BTC warte 12,7 mld USD w sierpniu, czyli najwięcej od 2022 roku. 7-dniowy wskaźnik zmiany w portfelach największych adresów BTC pobił rekord z marca 2021 roku

7-dniowy wskaźnik zmiany w portfelach największych adresów BTC pobił rekord z marca 2021 roku Sprzedaż wśród wielorybów powoli słabnie — wskaźnik zmiany podaży BTC w tygodniu z 95 tys. BTC w tygodniu zakończonym 3 września do 38 tys. BTC między 3 a 6 września

Rynek czeka na inflacje CPI z USA w czwartek — niższy od prognoz odczyt mógłby stanowić duży zapalnik wzrostowy dla rynku crypto

Microstrategy ( MSTR.US ) jednak poza indeksem S&P 500 - akcje tracą ponad 2,5% w premarkecie

) jednak poza indeksem S&P 500 - akcje tracą ponad 2,5% w premarkecie Nowe regulacje Nasdaq uderzają w model spółek 'skarbcowych', które akumulowały crypto za emisję obligacji (długu) - nie uniemożliwiają tego, ale wymagają zgody akcjonariuszy i 'wydłużają' proces

Trudność wydobycia Bitcoina osiągnęła nowy rekord powyżej 136 bilionów, co jest piątym z rzędu wzrostem od czerwca,

Przychody górników spadły do najsłabszego poziomu od czerwca, wywierając presję na rentowność wydobycia BTC.

Wskaźnik LTH NUPL dla ETH oraz dwumiesięczny szczyt wskaźnika Coin Days Destroyed wskazują na realizację zysków przez inwestorów

Fundusze ETF oparte na Ethereum odnotowały pięć dni odpływów netto, sygnalizując zmianę nastrojów inwestorów wobec ryzyka i szerokiego rynku crypto. Czy zmiana okaże się trwała?

Bitcoin i Ethereum (interwał D1)

Patrząc na BTC, widzimy, że cena porusza się w spadkowym, krótkoterminowym kanale cenowym. Od lutego 2025, systematycznie cena BTC wybijała się z niego górą. Wybicie powyżej 115 tys. USD mogłoby skierować Bitcoina na nowe maksima. Spadek poniżej 107 tys. USD mógłby kierować cenę w kierunku 95 - 100 tys. USD gdzie widzieliśmy poprzednie reakcje cenowe. Co istotne cena odbiła się od istotnego poziomu on-chain STH Realized Price, który wynosi ok. 109 tys. USD, sugerując, że średnio krótkoterminowe portfele znów notują 'nieznaczne', niezrealizowane zyski. Spadek z powrotem poniżej 108 tys. USD mógłby pociągnąć za sobą 'kapitulację' tej grupy.

Źródło: xStation5

Pokonanie okolic 4400 USD mogłoby prowadzić ETH do ponownego testu ATH, tym razem na poziomie ok. 5000 USD za token

Źródło: xStation5

Podaż pieniądza M2 w bilansach największych banków centralnych rośnie, co wspiera złoto i z lekkim opóźnieniem powinno wesprzeć również BTC.

Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Napływy do funduszy ETF osłabły

Sytuacja na rynku Bitcoinowych funduszy ETF wskazuje na sprzedaż, jednak są to ilości relatywnie niewielkie. Ogólna aktywność w tej grupie funduszy osłabła i nie ma obecnie kluczowego wpływu na ceny - z drugiej strony mocny wzrost napływów netto mógłby pomóc Bitcoinowi wspiąć się na nowe ATH. Podaż wielorybów nie jest odpowiednio 'amortyzowana'.

Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Patrząc na Ethereum widzimy 5 odpływów netto pod rząd, jednak nie powinno to dziwić biorąc pod uwagę, w jakiej skali skupowano ETF-y w ostatnich tygodniach. ETF od BlackRock wyprzedał ponad 300 mln USD w ETH, ale nawet to nie jest prognostykiem cen, ponieważ koło 20 sierpnia obserwowaliśmy podobną sytuację, a napływy netto do Ethereum rosły w kilku kolejnych sesjach. Wszystko to prowadzi do wniosku, że na tym etapie ochłodzenie jest naturalne i nie nosi znamion strategicznego odwrotu kapitału od crypto.

Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.