Crypto news: Bitcoin zbiera siły po spadkach 📈Odpływy z funduszy ETF ciążą Ethereum

Kryptowaluty notują spokojne, ale wzrostowe otwarcie nowego tygodnia, z Bitcoinem, którego cena przekracza 111 tys. USD i Ethereum, które oscyluje przy 4300 USD. Spadki na Wall Street z początku ubiegłego tygodnia wyhamowały, kontrakty na indeksy zyskują, a dolar amerykański słabnie. Największą 'bolączką' rynku kryptowalut jest postępująca od tygodni wyprzedaż BTC z portfeli wielorybów. Ich średnie zasoby BTC w adresach spadły poniżej 500 BTC i są najniższe od 2018 roku.
- Bitcoin i Ethereum znajdują się ok. 10% poniżej historycznych maksimów, a sentyment wokół altcoinów jest wyciszony — po odbiciu BTC z okolic 108 tys. USD do ponad 111 tys. USD rynek czeka na jasny sygnał co do momentum
- Wieloryby sprzedały ok. 115 tys. BTC warte 12,7 mld USD w sierpniu, czyli najwięcej od 2022 roku. 7-dniowy wskaźnik zmiany w portfelach największych adresów BTC pobił rekord z marca 2021 roku
- Sprzedaż wśród wielorybów powoli słabnie — wskaźnik zmiany podaży BTC w tygodniu z 95 tys. BTC w tygodniu zakończonym 3 września do 38 tys. BTC między 3 a 6 września
- Rynek czeka na inflacje CPI z USA w czwartek — niższy od prognoz odczyt mógłby stanowić duży zapalnik wzrostowy dla rynku crypto
- Microstrategy (MSTR.US) jednak poza indeksem S&P 500 - akcje tracą ponad 2,5% w premarkecie
- Nowe regulacje Nasdaq uderzają w model spółek 'skarbcowych', które akumulowały crypto za emisję obligacji (długu) - nie uniemożliwiają tego, ale wymagają zgody akcjonariuszy i 'wydłużają' proces
- Trudność wydobycia Bitcoina osiągnęła nowy rekord powyżej 136 bilionów, co jest piątym z rzędu wzrostem od czerwca,
- Przychody górników spadły do najsłabszego poziomu od czerwca, wywierając presję na rentowność wydobycia BTC.
- Wskaźnik LTH NUPL dla ETH oraz dwumiesięczny szczyt wskaźnika Coin Days Destroyed wskazują na realizację zysków przez inwestorów
- Fundusze ETF oparte na Ethereum odnotowały pięć dni odpływów netto, sygnalizując zmianę nastrojów inwestorów wobec ryzyka i szerokiego rynku crypto. Czy zmiana okaże się trwała?
Bitcoin i Ethereum (interwał D1)
Patrząc na BTC, widzimy, że cena porusza się w spadkowym, krótkoterminowym kanale cenowym. Od lutego 2025, systematycznie cena BTC wybijała się z niego górą. Wybicie powyżej 115 tys. USD mogłoby skierować Bitcoina na nowe maksima. Spadek poniżej 107 tys. USD mógłby kierować cenę w kierunku 95 - 100 tys. USD gdzie widzieliśmy poprzednie reakcje cenowe. Co istotne cena odbiła się od istotnego poziomu on-chain STH Realized Price, który wynosi ok. 109 tys. USD, sugerując, że średnio krótkoterminowe portfele znów notują 'nieznaczne', niezrealizowane zyski. Spadek z powrotem poniżej 108 tys. USD mógłby pociągnąć za sobą 'kapitulację' tej grupy.
Źródło: xStation5
Pokonanie okolic 4400 USD mogłoby prowadzić ETH do ponownego testu ATH, tym razem na poziomie ok. 5000 USD za token
Źródło: xStation5
Podaż pieniądza M2 w bilansach największych banków centralnych rośnie, co wspiera złoto i z lekkim opóźnieniem powinno wesprzeć również BTC.
Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Napływy do funduszy ETF osłabły
Sytuacja na rynku Bitcoinowych funduszy ETF wskazuje na sprzedaż, jednak są to ilości relatywnie niewielkie. Ogólna aktywność w tej grupie funduszy osłabła i nie ma obecnie kluczowego wpływu na ceny - z drugiej strony mocny wzrost napływów netto mógłby pomóc Bitcoinowi wspiąć się na nowe ATH. Podaż wielorybów nie jest odpowiednio 'amortyzowana'.
Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Patrząc na Ethereum widzimy 5 odpływów netto pod rząd, jednak nie powinno to dziwić biorąc pod uwagę, w jakiej skali skupowano ETF-y w ostatnich tygodniach. ETF od BlackRock wyprzedał ponad 300 mln USD w ETH, ale nawet to nie jest prognostykiem cen, ponieważ koło 20 sierpnia obserwowaliśmy podobną sytuację, a napływy netto do Ethereum rosły w kilku kolejnych sesjach. Wszystko to prowadzi do wniosku, że na tym etapie ochłodzenie jest naturalne i nie nosi znamion strategicznego odwrotu kapitału od crypto.
Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
