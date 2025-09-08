PULS GPW: Początek tygodnia ze wzrostami 📈

Tydzień na GPW rozpoczyna się z pozytywnymi nastrojami na rynku. Za lepszy sentyment odpowiada zmiana nastrojów na rynkach światowych, głównie w USA, gdzie rynek oczekuje szybszych obniżek stóp procentowych po ostatnich danych dotyczących rynku pracy.

Ważnym raportem do zdyskontowania przez rynek jest raport agencji Fitch Ratings z piątku. Agencja potwierdziła kolejny raz rating A- dla Polski, jednocześnie zmieniając perspektywę dla Polski na „negatywną”. Analitycy Fitch w swoim raporcie przede wszystkim wskazują na coraz większy deficyt budżetowy oraz zwiększającą się polaryzację polityczną, która paraliżuje procesy decyzyjne. Kontrastuje to z informacjami z zeszłego tygodnia o przekroczeniu przez PKB Polski progu tryliona dolarów. Obecnie rynek nie wydaje się specjalnie przejmować negatywnymi informacjami. WIG 20 rośnie na otwarciu o 1,2%.

Dane Makroekonomiczne:

Prezes NBP Adam Glapiński podczas piątkowej konferencji podkreślił, że w Radzie Polityki Pieniężnej istnieje ostrożna skłonność do dalszych obniżek stóp procentowych, ale decyzje będą podejmowane z dużą rozwagą. Zwrócił uwagę, że głównymi czynnikami ryzyka pozostają rozluźniona polityka fiskalna i wysoki deficyt sektora finansów publicznych, a także niepewność co do przyszłych cen energii. RPP nie wyznacza z góry ścieżki stóp – do końca roku możliwe są zarówno brak dalszych obniżek, jak i jedna lub dwie redukcje.

Wyniki sektorów na GPW



Źródło: Bloomberg Finance LP

Dziś wyjątkowo cały WIG20 jest na zielono. Liderami wzrostów są banki i usługi finansowe oraz spółki energetyczne. Wyróżniają się tutaj przede wszystkim Santander i PKO, rosnące o 2%. Najprawdopodobniej wynika to z korekty ostatnich spadków na fali lepszego sentymentu.

WIG20 (D1)

Źródło: Xstation

Rynek zdołał obronić średnią 100-sesyjną i na dzisiejszej sesji udaje mu się wyjść ponad opór 23,6 FIBO. Cena pozostaje nieznacznie poniżej średniej EMA 50 oraz dolnego ograniczenia ostatniego kanału trendu, jednak kupujący ewidentnie pokazują siłę. Pierwszym ważnym oporem dla kupujących jest obecnie średnia EMA50 oraz wspomniana linia trendu. Pokonanie ich otwierałoby drogę do dalszych wzrostów nawet w okolice 3000 punktów. W przypadku załamania się wzrostów, silnym wsparciem jest strefa wokół EMA100, kolejnym wsparciem byłaby strefa w okolicach EMA200 oraz ograniczenia trendu wzrostowego o mniejszym nachyleniu.

Wiadomości ze spółek:

PGE (PGE.PL) – spółka poinformowała o obciążającej drugą kwartalną stratę netto w wysokości 9,61 mld zł, z czego aż 8,7 mld zł dotyczy odpisów aktywów trwałych związanych z sektorem energetyki węglowej. Mimo to wypracowała dodatnią EBITDA sięgającą 3,27 mld zł. Spółka rośnie o ok. 1% na otwarciu.

CD Projekt (CDR.PL) – producent gier rozpoczął od 8 do 30 września skup akcji własnych do maksymalnie 87 914 sztuk, za łączną kwotę nieprzekraczającą 39,56 mln zł.

Torpol (TOR.PL) – Spółka pochwaliła się portfolio zamówień wartym 3,15 miliarda złotych. Cena akcji rośnie o niecałe 1,5%.

InPost (INPT.PL), Allegro (ALE.PL) - Kilka dni temu prezes InPostu, Rafał Brzoska, poinformował, że InPost skierował sprawę przeciwko Allegro do sądu arbitrażowego. Dziś, Prezes Allegro, Marcin Kuśmierz, zapewnił, że firma respektuje wszystkie zawarte umowy i realizuje je zgodnie z ustaleniami. Dlatego, pomimo zgłoszenia przez InPost sprawy do sądu arbitrażowego, Allegro nie znajduje się w sporze biznesowym z żadnym partnerem. Dodał, że program Allegro Delivery, obejmujący m.in. współpracę z DHL i Orlen Paczką, ma na celu wzbogacenie oferty i nie jest skierowany przeciwko żadnemu graczowi. Obie spółki zyskują na otwarciu ok. 2%.

