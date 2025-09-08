Komentarz walutowy: Fitch i Ishiba. Sygnalizatory niepewności dla Polski i Japonii

Jen japoński znalazł się w centrum uwagi globalnych rynków walutowych po rezygnacji premiera Shigeru Ishiby, która była odpowiedzią na historyczne porażki wyborcze jego partii i napięcia wewnątrz LDP. Polityczna niepewność oraz perspektywa nowych wyborów partyjnych sprawiły, że waluta Japonii się osłabiła – USD/JPY osiągnął poziomy bliskie 148,50, a inwestorzy wyceniają opóźnienie dalszych podwyżek stóp procentowych przez Bank Japonii. Z drugiej jednak strony, pozytywnym zaskoczeniem okazała się rewizja danych o PKB za II kwartał: japońska gospodarka urosła o 2,2% r/r, czyli szybciej niż wcześniejsze szacunki, co chwilowo wsparło lokalne indeksy, lecz nie zdołało skutecznie przełamać presji na jen, wynikającej z niepewnej sytuacji politycznej oraz globalnych ryzyk.

W Polsce inwestorzy skupiają dzisiaj uwagę na obniżce perspektyw ratingu kredytowego. Obniżka perspektywy ratingu Polski przez agencję Fitch do negatywnej ze stabilnej nie wywołała większych reakcji na rynku długu, choć stanowi ważny sygnał ostrzegawczy dla rządu w kontekście zbliżającej się kampanii wyborczej w 2027 roku. Fitch potwierdziła rating Polski na poziomie A-, jednak zwróciła uwagę na rosnący deficyt budżetowy, który według prognoz ma sięgnąć 6,9% PKB w 2025 roku, oraz na trudności polityczne w realizacji środków konsolidacyjnych. Agencja podkreśliła, że brak wiarygodnej strategii fiskalnej i polityczne napięcia, w tym blokowanie kluczowych ustaw przez nowego prezydenta, mogą utrudnić istotną poprawę finansów publicznych przed wyborami parlamentarnymi. Dodatkowo, istnieje ryzyko, że kolejne agencje ratingowe, takie jak Moody's i S&P, również zdecydują się na podobne kroki, co może wpłynąć na dalszą ocenę sytuacji Polski na rynkach finansowych w najbliższych tygodniach.

Na wartość głównych walut z regionu Azji-Pacyfiku wpływają także świeże dane z Chin. Ostatnie statystyki dotyczące handlu zagranicznego nie spełniły oczekiwań – eksport wzrósł w sierpniu o zaledwie 4,4% r/r (najwolniej od lutego), a eksport do USA zanotował spadek o 33% r/r. Dane te nie wpłynęły jednak przesadnie na wycenę juana, Rynki walutowe wciąż czekają na rozstrzygnięcie polityczne w Japonii i decyzje Fed, które mogą nadać nowy kierunek dla światowych kursów.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB