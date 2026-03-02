Crypto news: Bitcoin zyskuje 2% mimo wojny na Bliskim Wschodzie 📈

Mimo wojny na Bliskim Wschodzie i wyraźnie słabszych nastrojów na giełdach, przestraszonych wzrostem cen ropy i ryzyka inflacyjnego - Bitcoin zareagował relatywnie spokojnie. Po ataku Izraela i USA na celen w Iranie, w sobotę rano cena spadła na moment do 63 tys. USD, ale od tego czasu zdołała wzrosnąć o ok. 5% i obecnie stabilizuje się w pobliżu 66,5 tys. USD. Dane on-chain potwierdziły początkowo podażową presję na rynku pochodnych instrumentów BTC, która w szczycie wyniosła ok. 1,8 mld USD w pozycjach, ale rynek szybko się ustabilizował.

Źródło: CryptoQuant

Ku zaskoczeniu, krótkoterminowi inwestorzy nie sprzedawali masowo swoich BTC co może sugerować fazę 'wyczerpania podaży' na tym etapie rynku i wskazuje, że Bitcoiny trzymają teraz nieco 'mocniejsze ręce'.

Źródło: CryptoQuant

Z drugiej strony podaż BTC w ciągu 2 ostatnich lat notuje przeważnie spore straty. Spadek poniżej psychologicznie istotnej strefy 60 tys. USD mógłby skokowo podnieść wskaźnik niezrealizowanych strat długoterminowych inwestorów.

Źródło: CryptoQuant

Na tym etapie rynku, inwestorzy w pierwszej kolejności interesują się Bitcoinem, a Ethereum zeszło na zupełnie drugi plan. Widzimy to w napływach do funduszy ETF - kapitał w pierwszej kolejności wybiera Bitcoina, bez odbicia którego hossa kryptowalut - w tym ETH wydaje się obecnie praktycznie niemożliwa. Z wyjątkiem ubiegłego poniedziałku i piątku, ubiegły tydzień przyniósł dla funduszy ETF na BTC zdecydowanie dodatnie napływy netto. Dla Ethereum bilans ten był tylko nieznacznie dodatni.

Źródło: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P.

Źródło: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P.

Skumulowany kapitał w funduszach ETF w dalszym ciągu jest znaczący; od szczytów spadł o około 15%, mimo prawie 50% spadku ceny BTC od historycznych maksimów. To pokazuje, że choć sprzedaż funduszy ETF przyspieszyła w ostatnich miesiącach - wciąż daleka jest od ekstremum.

Źródło: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P.

Wykresy Bitcoin oraz Ethereum (D1)

Sytuacja techniczna dla Bitcoina wskazuje dalszą konsolidację w przedziale między 60 - 72 tys. USD w dającej się przewidzieć przyszłości. Rynek prawdopodobnie będzie szukał podstaw do wznowienia wyraźniego ruchu w którąś ze stron. Obecnie wciąż niewykluczony jest kolejny impuls spadkowy w kierunku 50 tys. USD - zwłaszcza, jeśli sytuacja na światowych giełdach miałaby się pogorszyć, premiując dolara, rentowności i ropę. Zdecydowane wybicie powyżej 74 - 75 tys. USD mogłoby uprawdopodobnić trwalszą próbę odreagowania.

Źrodło: xStation5

Źródło: xStation5