Czego oczekiwać w nowym tygodniu od danych i wyników spółek ❓

Pierwsze minuty poniedziałkowej sesji na rynkach europejskich przynoszą umiarkowane spadki większości indeksów giełdowych — kontrakty terminowe wyraźnie pokazują ten kierunek. Niemiecki DE40 traci 0,39%, podczas gdy EU50 zniżkuje o 0,62%. Inwestorzy z największą uwagą śledzą nowe komunikaty w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie, który pozostaje głównym motorem zmienności — Trump ostrzegł Iran, że „zegar tyka", a we wtorek planowane jest posiedzenie Situation Room. W tle coraz wyraźniej rysuje się również kwestia sezonu wyników za Q1, który w środę skupi największą uwagę za sprawą raportu NVIDII. Notowania kontraktów w chwili obecnej. Źródło: xStation CZEGO SPODZIEWAĆ SIĘ PO DZISIEJSZEJ SESJI I CAŁYM TYGODNIU? Trump zwołuje we wtorek posiedzenie Situation Room z najwyższymi doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego w celu oceny impasu w negocjacjach z Iranem i rozważenia kolejnych kroków militarnych. Każdy nagłówek z tego spotkania może gwałtownie poruszyć rynkami — szczególnie ropą naftową, która już teraz rośnie o blisko +1,9% do ok. 107,50 USD/bbl za WTI.

Irański impas to główny katalizator tygodnia — Trump napisał na Truth Social, że „nie zostanie nic", jeśli Iran nie zadziała szybko, a rozmowy pokojowe wyraźnie utknęły w martwym punkcie. Atak drona na obiekt nuklearny w ZEA dodatkowo podbił ceny ropy i rentowności obligacji. 10-letnie Treasuries wspięły się do 4,631% — najwyżej od lutego 2025 r., a 30-latki osiągnęły roczny szczyt na 5,159%

Słabe dane z Chin za kwiecień ważą na nastroju: sprzedaż detaliczna wzrosła zaledwie o 0,2% r/r (najsłabiej od XII 2022 r.), produkcja przemysłowa spowolniła do 4,1%, a inwestycje w środki trwałe skurczyły się o 1,6% — wszystko poniżej prognoz. Pekin nie ogłosił nowych bodźców, co rozczarowuje rynki oczekujące silniejszej odpowiedzi fiskalnej.

Kluczowy tydzień korporacyjny: w środę po zamknięciu rynku NVIDIA raportuje wyniki — konsensus zakłada EPS 1,78 USD i przychody ok. 79 mld USD, przy kursie na historycznych szczytach (+26,5% YTD). W środę przed otwarciem wyniki podają TJX, Target i Lowe's, a w czwartek Walmart i Take-Two Interactive — pełny test kondycji amerykańskiego konsumenta i branży gamingowej.

Dziś przed otwarciem rynków wyniki raportował Ryanair (RYAAY) oraz Baidu (BIDU) — ten drugi jako barometr chińskiej konsumpcji cyfrowej i reklamy po słabych danych makro. Po południu o 14:00 publikowana jest polska inflacja bazowa za kwiecień. Najważniejsze raporty makro zaplanowane na ten tydzień poniżej ⬇️ Źródło: XTB Kalendarz wyników spółek Źródło: XTB

