Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu: US100, GBPUSD, złoto (15.05.2026)

Największym zaskoczeniem ostatnich dni była publikacja danych o podwyższonej inflacji w Stanach Zjednoczonych, co doprowadziło do wyraźnej zmiany nastawienia inwestorów względem dalszych losów stóp procentowych. Jednocześnie wizyta Trumpa w Chinach nie przyniosła żadnego większego przełomu, a impas dotyczący sytuacji na Bliskim Wschodzie trwa w najlepsze. Nadchodzący tydzień zapowiada się niezwykle ciekawie, głównie ze względu na publikację wyników finansowych spółki Nvidia za poprzedni kwartał. Z drugiej strony poznamy również odczyty inflacji z Wielkiej Brytanii oraz zapis rozmów z ostatniego posiedzenia Fed, czyli popularne „minutes”. Będziemy także świadkami publikacji wstępnych odczytów wskaźników PMI dla krajów europejskich oraz USA. Wobec tego warto zwrócić szczególną uwagę na takie rynki jak US100 (Nasdaq 100 fut.), GBPUSD oraz złoto (GOLD).

US100 (Nasdaq 100 fut.)

Silne wyniki amerykańskich spółek technologicznych oraz optymistyczne prognozy na przyszłość sprawiły, że niemal codziennie obserwowaliśmy wyznaczanie nowych, historycznych szczytów na amerykańskich indeksach. Teraz czeka nas ostateczny sprawdzian, jakim będą wyniki finansowe Nvidii. Oczekiwania wskazują na przyspieszenie wzrostu przychodów, które mają sięgnąć ponad 78 mld USD, choć rynek po cichu liczy na wynik przekraczający 80 mld USD. Z kolei zysk na akcję liczony według standardów GAAP ma wynieść 1,75 USD, co oznaczałoby ponad 100-procentowy wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem. Wyniki te są kluczowym testem dla spółki, jednak rynek może zwracać uwagę także na inne aspekty raportu – przede wszystkim na wytyczne dotyczące nowych produktów, czyli chipów Vera Rubin. Mają one doprowadzić do zwiększenia efektywności i zmniejszenia kosztów generowania tokenów w zapytaniach kierowanych do modeli AI.

GBPUSD

Dolar amerykański wyraźnie umocnił się na szerokim rynku po wyższych od oczekiwań odczytach inflacyjnych. W tym tygodniu poznamy dane o inflacji w Wielkiej Brytanii, która również może zaskoczyć wyższymi poziomami, biorąc pod uwagę wcześniejsze problemy z utrzymującą się dynamiką cen w tym kraju. Poza środową inflacją, już we wtorek opublikowany zostanie raport z rynku pracy. Z kolei w czwartek poznamy wstępne odczyty indeksów PMI (również dla Stanów Zjednoczonych), a w piątek dane o sprzedaży detalicznej. W związku z tym brytyjski funt może mieć sporo okazji do wykazania większej zmienności. Na ten moment rynek nie wycenia dużych szans na podwyżkę stóp przez BoE w czerwcu, jednak w lipcu taki ruch jest już w pełni oczekiwany.

Złoto (GOLD)

Wraz z pojawieniem się jastrzębich oczekiwań co do stóp procentowych w USA (rynek widzi obecnie sporą szansę na jedną podwyżkę do końca roku), cena złota zareagowała wyraźnymi spadkami. Kruszec notuje obecnie ponad 200-dolarową korektę. Wobec tego kluczowym wydarzeniem z perspektywy rynku złota wydaje się publikacja „minutes” z ostatniego posiedzenia Fed. Choć ostatnie spotkanie Rezerwy Federalnej odbyło się jeszcze pod przewodnictwem Jerome’a Powella, zapisy rozmów ujawnią, jakie nastroje panują wśród pozostałych członków Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). Biorąc pod uwagę największy brak jednomyślności w Fed od lat 90., protokoły FOMC mogą ponownie zacząć odgrywać istotną rolę w kreowaniu zmienności, choć inwestorzy z pewnością wyczekują przede wszystkim na pierwsze wystąpienie Kevina Warsha w roli szefa Rezerwy Federalnej.

Michał Stajniak, Wicedyrektor Działu Analiz XTB