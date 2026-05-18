Poranna odprawa (18.05.2026)

🌍 Geopolityka Negocjacje pokojowe między USA a Iranem utknęły w martwym punkcie. Trump opublikował na Truth Social ostrzeżenie, że „zegar tyka" dla Teheranu i że „nic nie zostanie", jeśli Iran nie zadziała szybko — rynki odczytały to jako wzrost prawdopodobieństwa wznowienia działań militarnych.

Drony uderzyły w obiekt nuklearny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a Trump ma zwołać we wtorek naradę w Situation Room w celu omówienia opcji militarnych wobec Iranu. Pierwsze spotkanie z doradcami ds. bezpieczeństwa odbyło się już w sobotę.

Na tle napięć USA–Chiny: szczyt Trump–Xi przyniósł ogłoszenie zakupu przez Chiny min. 17 mld USD amerykańskich produktów rolnych rocznie do 2028 r. (w tym soi i wołowiny), a USA uzyskały deklarację ws. rzadkich ziem. Jednak obie strony prezentowały różne wersje ustaleń. 📊 Gospodarka Dane z Chin za kwiecień mocno rozczarowały: sprzedaż detaliczna wzrosła zaledwie o 0,2% r/r (najsłabiej od XII 2022 r.; prognoza: 2%), produkcja przemysłowa spowolniła do 4,1% r/r (prognoza: 5,9%), a inwestycje w środki trwałe skurczyły się o 1,6% r/r za pierwsze cztery miesiące roku.

Ceny nowych domów w Chinach spadły po raz 35. z rzędu, a sprzedaż samochodów na rynku krajowym tąpnęła o 21,6% r/r (7. z rzędu miesięczny spadek). NBS opisał otoczenie zewnętrzne jako „ponure i skomplikowane", wzywając do bardziej proaktywnej polityki fiskalnej — ale Politbiuro nie ogłosiło żadnych nowych bodźców.

Japonia potwierdziła plany emisji nowego długu w celu sfinansowania budżetu uzupełniającego łagodzącego skutki energetyczne konfliktu na Bliskim Wschodzie. Premier Takaichi poleciła ministrowi finansów zbadanie opcji rozszerzonego pakietu, co przyczyniło się do wzrostu rentowności japońskich obligacji do najwyższego poziomu od 1996 roku. 📉 Rynki globalne Wall Street zakończyła poprzedni tydzień pod kreską, a azjatycka sesja poniedziałkowa przyniosła szerokie spadki. Rosnące ceny ropy, wyższe rentowności obligacji i eskalacja geopolityczna złożyły się na „toksyczny koktajl" dla globalnych rynków akcji.

Rentowność 10-letnich Treasuries wzrosła do 4,631% — najwyżej od lutego 2025 r. — a 30-latki osiągnęły roczne maksimum na poziomie 5,159%, odzwierciedlając repricing oczekiwań ws. dalszych podwyżek stóp w obliczu szoku energetycznego. 🌏 Azja KOSPI (Korea Płd.) uruchomił mechanizm „sidecar" po raz drugi z rzędu (mechanizm kontroli programowego handlu algorytmicznego na giełdzie), tracąc nawet 4,68% w ciągu sesji, choć ostatecznie odrobił straty i zamknął się powyżej zera. Napięcia potęguje spór płacowy w Samsung Electronics — związek zawodowy wszedł w rządowo mediowane negocjacje, aby uniknąć strajku w firmie odpowiadającej za prawie 25% koreańskiego eksportu.

JP225 (Nikkei) traci ok. 1,27%, notując poziom ok. 61 032 pkt. Rentowności japońskiego długu rosną do poziomów niewidzianych od 1996 r. na tle planów nowej emisji obligacji i stagflacyjnego impulsu ze strony wyższych cen energii.

Chiński CHN.cash spada o 0,27% do ok. 8 583 pkt, natomiast indeks UK100 traci 0,27%. Europejskie futures sygnalizują otwarcie pod kreską: DAX –1%, CAC –0,95%, FTSE MIB –0,8%, FTSE 100 –0,2%. 💱 Waluty USD jest dziś najsilniejszą walutą główną, wyprzedzając CHF i EUR. AUD i JPY są najsłabsze — AUD osłabia rozczarowujące dane z Chin jako głównego partnera handlowego Australii.

USDJPY rośnie +0,23% do ok. 158,98, odzwierciedlając presję na JPY mimo rosnących rentowności JGB. USDPLN zyskuje +0,21% do 3,6556, EURPLN +0,08% do 4,2487. DXY (USDIDX) rośnie symboliczne +0,04% do ok. 99,25, utrzymując się blisko psychologicznej granicy 100. 🛢️ Surowce Ropa WTI skacze o +1,89% do ok. 107,57 USD/bbl, Brent przekroczył 111 USD/bbl (+1,90%), napędzany zaostrzeniem retoryki Trumpa wobec Iranu, atakiem drona w ZEA i obawami o drożność cieśniny Ormuz.

Gaz ziemny zyskuje +2,33% do 3,03 USD — najmocniejszy instrument dnia. Złoto oddaje nieznacznie (-0,20%) do ok. 4 536 USD/oz, a srebro traci -1,32% do ok. 75,22 USD/oz, reagując na wzrost rentowności obligacji i silniejszego dolara. 📱 Spółki Ryanair publikuje dziś wyniki przed otwarciem rynków. Baidu (BIDU.US) raportuje również przed otwarciem, w centrum uwagi wpływ kosztów energii i kondycja chińskiej konsumpcji na wyniki reklamowe.

W środę po zamknięciu rynku NVIDIA (NVDA.US) opublikuje wyniki kwartalne. Konsensus zakłada EPS na poziomie 1,78 USD i przychody ok. 78,98 mld USD; akcje wzrosły o 20% w ciągu ostatniego miesiąca i o 26,5% YTD, osiągając historyczne maksima.

W środę wyniki podają też TJX, Target i Lowe's (duże sieci detaliczne), a w czwartek Walmart (przed otwarciem) i Take-Two Interactive (po zamknięciu). Silne wyniki Walmart byłyby testem na kondycję amerykańskiego konsumenta w obliczu drożyzny energetycznej. ₿ Krypto Bitcoin spada -1,71% do ok. 76 909 USD — najniżej od ponad dwóch tygodni. Pogorszenie apetytu na ryzyko w obliczu eskalacji geopolitycznej, skoku rentowności i słabych danych z Chin wypchnęło kapitał z aktywów spekulacyjnych. 🔭 Na co dziś uważać O 09:00 PKB ze Szwajcarii za Q1, o 14:00 polska inflacja bazowa za kwiecień.

Kluczowe pytanie dnia: czy rynki europejskie zdyskontowały już ryzyko geopolityczne, czy też otwarcie przyniesie dalszą przecenę? Potencjalnym katalizatorem wzrostu niepewności będzie wtorkowe spotkanie w Situation Room Trumpa.

