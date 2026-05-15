Podsumowanie dnia: Koniec tygodnia przynosi spadki – czy rynek zaczyna bać się inflacji?

- Zakończyła się wizyta dyplomatyczna prezydenta Trumpa w Chinach.
- Inwestorzy zaczynają trawić ostatnie odczyty inflacyjne.
- Rentowności amerykańskich obligacji najwyższe od roku.
- Na czerwono świecą się dziś niemal wszystkie kluczowe indeksy giełdowe.
- Spadkom przewodzą firmy z sektora mikroprocesorów.
- Dolar po raz kolejny kończy dzień na szczycie zestawienia dla walut G10.
🔑 Główny czynnik kształtujący zmienność
Przyczyny dzisiejszego odwrotu od ryzyka można szukać w niezbyt owocnej – jak się na ten moment wydaje – wizycie prezydenta Trumpa w Chinach. Przyglądając się rentownościom 10-letnich obligacji skarbowych USA można jednak postawić także wniosek, że rynek coraz mocniej obawia się, że sytuacja inflacyjna wymknie się Fedowi spod kontroli.
🌍 Geopolityka
Zakończyła się wizyta dyplomatyczna prezydenta Trumpa w Chinach. Martwić może brak znaczących postępów w kontekście kluczowych z perspektywy rynku porozumień ws. metali ziem rzadkich, eksportu amerykańskich układów scalonych do Chin oraz – przede wszystkim – współpracy w zakresie otwarcia Cieśniny Ormuz
📊 Dane makro
Dzisiejsza publikacja danych dot. produkcji przemysłowej USA za kwiecień zaskoczyła na plus (0,7%). Inwestorzy wciąż wydają się jednak trawić przede wszystkim ostatnie publikacje dot. inflacji. W górę zaskoczyły zarówno dane CPI, jak i PPI – te drugie szczególnie silnie. Presja cenowa jest w Stanach Zjednoczonych najwyższa od przełomu 2022 i 2023 r., co wzmaga oczekiwania wobec podwyżek stóp procentowych Fedu. Ruch w górę przed końcem roku stanowi obecnie rynkowy scenariusz bazowy (60% implikowanego prawdopodobieństwa).
📈 Indeksy
Na czerwono świecą się dziś niemal wszystkie kluczowe indeksy, choć zarówno S&P 500 (-0,8%), jak i NASDAQ Composite (-0,8%) zdołały odrobić część strat odniesionych po otwarciu.
Znaczną stratą dzień zamknęły koreański KOSPI (-6,1%), niemiecki DAX (-2,2%), francuskie CAC40 (-1,6%) oraz polski WIG20 (-2,4%).
💼 Akcje
Nie spełniły się pierwotne oczekiwania odnośnie zacieśnienia relacji handlowych USA z Chinami na płaszczyźnie mikroprocesorów, co ciąży spółkom z sektora, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę ostatnich wzrostów. Wśród największych przegranych dnia znajdziemy:
- ARM Holdings (-7,1%)
- Intel Corp (-6,6%)
- NVIDIA Corp (-2,9%)
Na polskiej giełdzie wyróżniają się:
- KGHM (-8,6%), któremu nie sprzyjają spadki cen miedzi (-1,6%) oraz srebra (-7,5%).
- DINO (10%), które szybuje w górę po bardzo zadowalających wynikach. Zysk netto wyniósł 316 mln PLN przy prognozie na poziomie 291,3 mln PLN.
💱 Waluty
W otoczeniu niemalejącej niestabilności geopolitycznej oraz rosnących obaw inflacyjnych, zyski odnotowuje dolar, który po raz kolejny kończy dzień na szczycie zestawienia dla walut G10. W skali tygodnia umocnienie amerykańskiej waluty względem euro sięgnęło przeszło 1,3%.
- Doniesienia dot. zaangażowania Flavio Bolsonaro, kandydata prawicy w wyborach prezydenckich, w dalszym ciągu ciążą brazylijskiemu realowi.
- Chilijskie peso traci na niższych cenach miedzi.
- Obserwujemy także straty walut najbardziej narażonych na długotrwałe zamknięcie Cieśniny Ormuz: węgierskiego forinta, południowoafrykańskiego randa oraz tajskiego bahta.
🛢️ Surowce
Wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych do najwyższego poziomu od roku – aż o 20 pb. w skali tygodnia w przypadku 10-letnich (obecnie 4,59%) nie służy srebru (-7,8%) oraz złotu (-2%). Spadki notujemy także na miedzi (-1,6%). Brak postępów w kontekście udrożnienia Cieśniny Ormuz prowadzi z kolei do zbliżenia się kursu ropy naftowej Brent do poziomu 110 USD oraz przekroczenia bariery 50 EUR za MWh gazu na holenderskiej giełdzie TTF.
₿ Kryptowaluty
Pogorszenie rynkowego sentymentu względem ryzyka doprowadziło do spadków na Bitcoinie (-2,4%) oraz Ethereum (-3%). Ten pierwszy po jednodniowym wybiciu ponownie zszedł poniżej psychologicznego poziomu 80 tys. USD.
—
Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB
