Czego spodziewać się po decyzji Banku Japonii❓

Gołębia obniżka stóp procentowych w USA wstrząsnęła nastrojami na światowych rynkach. O ile rynki pieniężne słusznie stawiały na cięcie o 50 pb, wśród ekonomistów panowało przekonanie, że Fed utrzyma konserwatywny kurs i zacznie luzowanie polityki monetarnej od skromniejszych 25 pb. Wraz z opadaniem kurzu bitewnego w USA oczy inwestorów zwracają się w stronę Bank of Japan, który w ciągu jutrzejszej sesji ogłosi swoją decyzję ws. stóp procentowych.

Czego można oczekiwać od BoJ?

Rynki zgodnie oczekują, że polityka BoJ nie ulegnie zmianie, a stopy pozostaną na dotychczasowym poziomie 0.25%. Rynek pieniężny daje zaledwie 1% szans na ruszenie obecnych stóp procentowych, do tego w przeciwnym kierunku niż sugerowałaby sytuacja ekonomiczna w Japonii (tj. 1% na obniżkę zamiast podwyżki).

Źródło: xStation5

Ueda mniej jastrzębi niż oczekiwano

Ostatni nieoczekiwany skok stóp procentowych w Japonii wywołał niemałą panikę na rynkach finansowych. Podczas gdy słabnące dane z amerykańskiego rynku pracy zaczęły wywierać presję na Rezerwie Federalnej, aby ta odeszła od restrykcyjnej polityki monetarnej, prezes BoJ Ueda podkreślał swoją gotowość do dalszego podnoszenia stóp w przypadku narastającej presji inflacyjnej. Jednak pomimo wyższego niż oczekiwano odczytu inflacji za lipiec (2.74%, prognoza 2.7%, poprzednio 2.85%), panuje przekonanie, że BoJ będzie korygował wysokość stóp procentowych dopiero w późniejszych miesiącach, kiedy to w gospodarce widoczne będą efekty ostatniego skoku o 0.15 pb.

Stopa procentowa w Japonii jest na najwyższym poziomie od 16 lat. Polityka BoJ już zbiła inflację z ostatnich szczytów. Nadchodzące dane CPI pozostają kluczowe dla dalszych dostosowań. Źródło: XTB Research / Bloomberg Finance L.P.

Obecnie rynek wycenia, że Bank Japonii podniesie stopy procentowe o 22 punkty bazowe w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Oznacza to, że efektywne stopy procentowe w najbliższym czasie pozostaną na poziomie około 0,25%. Może to prowadzić do ponownej presji spadkowej na jena w dłuższym okresie w stosunku do banków (i reprezentowanych przez nie walut), które utrzymują bardziej „jastrzębie” polityki. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

USDJPY rośnie pomimo obniżki stóp w USA o 50 pb

Stonowane oczekiwania wobec polityki BoJ pomogły dolarowi zyskać względem jena (w stosunku do pozostałych większych walut dolar deprecjonuje). Możemy spodziewać się potencjalnej korekty w okolicach poziomu 143-143,100, gdy decyzja Banku Japonii zostanie w pełni uwzględniona, a dane CPI określą nastroje na nadchodzący miesiąc.

Z technicznego punktu widzenia para USDJPY nieustannie pozostaje w dynamicznym trendzie spadkowym, co potwierdzają zniżkujące średnie kroczące. Źródło: xStation5