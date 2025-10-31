Podsumowanie dnia: Wzrosty łapią zadyszkę mimo obniżek stóp w USA i umowy z Chinami

- Po przeważnie spadkowej sesji w Europie, gdzie główne indeksy jak DAX, FTSE 100 czy CAC40 spadały w przedziale 0,4% do 0,65%, do słabszych nastrojów akcji pod koniec tygodnia dokłada się również Wall Street. Kontrakty na US100 i US500 notują niewielkie spadki, choć należy pamiętać, że rynek akcji wciąż oscyluje wokół historycznych szczytów.
- Giełdowe indeksy w USA zmierzają do wzrostowego zamknięcia tygodnia z wyjątkiem Russell 2000, który zamknie tydzień ponad 1%, pod presją wyższych rentowności i prawdopodobieństwa braku obniżki stóp w USA, w grudniu.
- Metale szlachetne tracą, a złoto cofa się o blisko 1% na fali umocnienia dolara amerykańskiego. Eurodolar spadł dziś do najniższego poziomu od początku sierpnia, a rynek wycenia 50% szans na obniżkę stóp Fed w grudniu wobec 90% przed posiedzeniem Rezerwy Federalnej w tym tygodniu. Regionalny indeks Chicago PMI w październiku wzrósł do 43.8 wobec 42.3 oczekiwań i 40.6 poprzednio.
- Umowa z Chinami, która co najmniej spełniła rynkowe oczekiwania, ani cięcia stóp w Fed nie spowodowały dynamicznych wzrostów w Stanach Zjednoczonych. Na globalnych parkietach giełd w ostatnich dniach wyczuwalna była pewna ostrożność, choć to wciąż kupujący pozostają w sile. Akcje Apple wymazały niemal wszystkie wzrosty po wynikach, ale Amazon zyskał ponad 10% po bardzo solidnym raporcie i optymistycznych prognozach
- Sekretarz Skarbu USA, Scott Bessent podkreślił dziś, że umowa z Chinami zawarta została na okres 12-miesięcy, ale Donald Trump wskazał, że spodziewa się, iż będzie ona 'długotrwała'. Rynki niemal nie zareagowały na te doniesienia i co interesujące, chińskie indeksy od kilku dni również spadają, mimo co do zasady optymistycznych informacji dla chińskich firm. Trump zasugerował dziś także dobrą wolę obniżenia ceł na Chiny o kolejne 10 p.p. do 37% efektywnej stawki celnej z 47% obecnie (przed szczytem APEC było to 57%)
- Bank of America ocenił, że akcje chińskie i złoto mogą zyskiwać wobec przegrzanego rynku akcji w USA. Akcje Mag7 notowane są obecnie przy 31-krotności oczekiwanych 12-miesięcznych zysków, a podobna średnia dla S&P 500 wynosi 23-krotność, wobec 20-letniej średniej w okolicach 16.
- Akcje spółki AbbVie spadały po wynikach ponad 5%. Firma przedstawiła solidne wyniki i przekroczyła oczekiwane prognozy zysków i sprzedaży, ale dynamika w sektorze onkologii zawiodła oczekiwania. Akcje MicroStrategy wzrosły o ponad 4%, po tym jak największy, korporacyjny posiadacz Bitcoina w bilansie zaraportował rekordowe zyski za III kwartał roku,
- Jednym z najsłabszych walorów w USA są dziś akcje Meta Platforms. Gigant mediów społecznościowych pogłębia spadki na fali obaw 'przeinwestowania' w sztuczną inteligencję; rosnący CAPEX w krótkim terminie wywrze presję na dodatnich przepływach pieniężnych spółki, co sprawiło, że Deutsche Bank obniżył prognozy dla firmy.
- Ropa początkowo spadła, ale szybko odrobiła większość początkowych strat po odpowiedzi Trumpa, który zapytany przez dziennikarzy odpowiedział, że USA nie planuje operacji militarnej w Wenezueli. Obecnie Brent (OIL) notowana jest prawie 1% wyżej. Na rynku zbóż mocno, bo ponad 1,5% zyskują kontrakty terminowe na pszenicę.
- Nastroje rynku akcji pozostają mieszane, a Bitcoin cofnął się ponownie poniżej 110 tys. USD wobec nadchodzącego rozliczenia rynku opcji. Poziom gammy dealerów wskazuje, że okolice 113 tys. USD mogą być istotnym poziomem, którego przekroczenie mogłoby sprzyjać scenariuszowi wzrostowemu, przyciągając zakupy ze strony animatorów rynku.
