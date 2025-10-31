CHN.cash pod presją mimo pozytywnych komentarzy Trumpa o cłach 🚩

Trump sygnalizuje, że chciałby obniżyć stawki celne na Chiny o kolejne 10 p.p. Przekazał też, że rozmowy z Xi były 'niesamowite', a umowa handlowa z Pekinem będzie 'długotrwała'. Mimo to, chiński indeks wyhamował wzrosty w ostatnich dniach i cofnął się z 9500 do 9175 punktów. Źrodło: xStatio5 Pozytywna reakcja na słowa Trumpa jest jak dotąd ograniczona, choć co do zasady deeskalacja napięć wydaje się bardzo pozytywna dla chińskiego rynku akcji. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.