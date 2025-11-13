PILNE: PKB Wielkiej Brytanii poniżej oczekiwań

Wielka Brytania – dane o PKB:
- PKB (III kw.): rzeczywisty 1,3% r/r; prognoza 1,3% r/r; poprzednio 1,4% r/r
- PKB (III kw.): rzeczywisty 0,1% k/k; prognoza 0,2% k/k; poprzednio 0,3% k/k
- PKB (m/m): rzeczywisty -0,1%; prognoza 0,0%; poprzednio 0,0%
- PKB: rzeczywisty 1,1% r/r; prognoza 1,4% r/r; poprzednio 1,2% r/r
Wielka Brytania – produkcja przemysłowa (wrzesień):
- rzeczywisty -2,0% m/m; prognoza -0,5% m/m; poprzednio 0,3% m/m
- rzeczywisty -2,5% r/r; prognoza -1,2% r/r; poprzednio -0,5% r/r
Wielka Brytania – produkcja w przemyśle wytwórczym (wrzesień):
- rzeczywisty -1,7% m/m; prognoza -0,7% m/m; poprzednio 0,6% m/m
- rzeczywisty -2,2% r/r; prognoza -0,8% r/r; poprzednio -0,7% r/r
Wielka Brytania – PKB za wrzesień:
- miesięczna zmiana PKB (3M/3M): rzeczywisty 0,1%; prognoza 0,2%; poprzednio 0,2%
Dane makroekonomiczne z Wielkiej Brytanii potwierdzają wyraźne spowolnienie gospodarcze. Wzrost PKB pozostaje anemiczny, a przemysł notuje największe spadki od kilku miesięcy. Słabsze od prognoz wyniki mogą negatywnie wpłynąć na nastroje inwestorów oraz zwiększyć presję na Bank Anglii, który może zostać zmuszony do ostrożniejszego podejścia w kwestii dalszych decyzji dotyczących stóp procentowych.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.