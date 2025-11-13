Kalendarz ekonomiczny: Dane PKB z Polski w centrum uwagi; shutdown rządu USA zakończony🏛️

Tuż przed otwarciem czwartkowej sesji kasowej w Europie większość kontraktów terminowych na indeksy giełdowe ze Starego Kontynentu oraz Ameryki lekko zyskują na wartości, po wczorajszym dniu słabości. Być może jest to reakcja na główną informację z wczoraj, a mianowicie kwestii amerykańskiego zamknięciu rządu, który dobiegł końca. Kongres uchwalił ustawę, a prezydent ją podpisał, przywracając funkcjonowanie agencji federalnych po rekordowych 43 dniach przerwy. Biały Dom poinformował, że zaległe wrześniowe dane BLS zostaną niebawem ujawnione, a nowy budżet zapewni finansowanie rządu do końca stycznia. Na co zwrócić uwagę jednak podczas dzisiejszej sesji? PKB Wielkiej Brytanii (wrzesień/III kwartał), produkcja przemysłowa strefy euro (wrzesień), indeks Cleveland Fed (październik), indeks PMI dla przemysłu Nowej Zelandii (listopad), raport IEA, wystąpienia m.in. Greene'a z Banku Anglii, Daly'ego, Kashkariego, Musalema i Hammacka z Fed, Eldersona z EBC, Tschudina i Mosera z SNB, wyniki finansowe Burberry, Siemens, Sabadell, Applied Materials, Disney, JD com i Bilibili. Najważniejsze wydarzenia makro dnia: 08:30, Szwajcaria - dane o inflacji za październik: Wskaźnik PPI: poprzednio -1,8% r/r;

Wskaźnik PPI: prognoza -0,1% m/m; poprzednio -0,2% m/m; 10:00, Polska - dane PKB: PKB (Q3): prognoza 3,7% r/r; poprzednio 3,4% r/r;

PKB (k/k) (Q3): poprzednio 0,8%; 11:00, Strefa Euro - produkcja przemysłowa za wrzesień: Produkcja przemysłowa: prognoza 2,1% r/r; poprzednio 1,1% r/r;

Produkcja przemysłowa: prognoza 0,7% m/m; poprzednio -1,2% m/m; 18:00, Stany Zjednoczone - raport EIA: Zapasy ropy naftowej: prognoza 1,000M; poprzednio 5,202M;

