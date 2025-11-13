Poranna odprawa (13.11.2025)

- Czwartkowa sesja na rynkach azjatyckich przebiega relatywnie optymistycznie, z większością indeksów notowanych wyżej w ujęciu intraday. W chwili obecnej japoński Nikkei dodaje 0,33%, koreańskie Kospi 0,54%, a chiński A50 dodaje 0,71%.
- Mimo to warto przypomnieć, że wczorajsza sesja na Wall Street przebiegała mieszania, uwydatniając słabość głównie w sektorze tech.
- Amerykański government shutdown dobiegł końca – Kongres uchwalił ustawę, a prezydent ją podpisał, przywracając funkcjonowanie agencji federalnych po rekordowych 43 dniach przerwy. Biały Dom poinformował, że zaległe wrześniowe dane BLS zostaną niebawem ujawnione, a nowy budżet zapewni finansowanie rządu do końca stycznia.
- Szefowa oddziału Fed w Bostonie, Susan Collins, po zakończeniu handlu w USA wyraźnie zasygnalizowała, że obecnie nie widzi powodów do szybkiego kontynuowania obniżek stóp procentowych. Podkreśliła, że na kolejne luzowanie polityki pieniężnej potrzeba mocniejszych argumentów, zwracając uwagę na nadal wysoką inflację, wpływ ceł oraz ograniczony dostęp do danych z powodu zamknięcia części rządu. W rezultacie aż czterech członków FOMC z prawem głosu, w tym Collins, daje do zrozumienia, że perspektywy na grudniową obniżkę stóp są bardzo ograniczone.
- W Japonii ceny hurtowe w październiku wzrosły o 2,7%, przewyższając prognozy rynku. Gubernator BOJ Kazuo Ueda deklaruje w parlamencie narastanie bazowej inflacji ku poziomowi 2%, co może przyspieszyć decyzję o podwyżce stóp. Jednocześnie BOJ sygnalizuje gotowość elastycznego reagowania na skoki rentowności obligacji, w tym poprzez zwiększenie skupu papierów dłużnych.
- Dolar australijski zyskał na silnych danych z rynku pracy – zatrudnienie wzrosło dwukrotnie mocniej niż oczekiwano, a stopa bezrobocia spadła z niedawnego, czteroletniego maksimum. Mocny rynek pracy oddala perspektywę obniżek stóp przez RBA jeszcze w grudniu – najwcześniejsze luzowanie przesuwa się zdecydowanie na 2026 rok. Lokalny rynek akcji zanotował z kolei spadek do najniższego poziomu od trzech miesięcy.
- Dane z Australii: Stopa bezrobocia 4,3%, prognoza 4,4%, poprzednio 4,5%. Zmiana zatrudnienia +42,2 tys., prognoza +20 tys., poprzednio +14,9 tys.Wskaźnik aktywności zawodowej 67,0%,poprzednio 67%. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin -13,1 tys., poprzednio +6,3 tys.Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin +55,3 tys., poprzednio +8,7 tys.
- Na rynku walutowym utrzymywała się ograniczona zmienność – większość głównych par walutowych oscylowała w wąskich przedziałach. Kurs USD/JPY chwilowo zbliżył się do poziomu 155,00, po czym lekko skorygował te ruchy. Najlepiej w ujęciu ogólnym radzi sobie AUD, podczas gdy spadki na szerokim rynku widoczne są przede wszystkim na NZD.
- Prywatne badanie zapasów API wskazuje na mniejszy niż oczekiwano wzrost zapasów ropy naftowej w USA. Crude + 1.3 mln baryłek wobec oczekiwań na poziomie 1.7 mln baryłek.
