Japońska gospodarka mimo dekad marazmu pozostaje jedną z największych na świecie, a Japoński jen pozostaje jedną z najważniejszych walut. Nieodzownym elementem tego krajobrazu finansowego jest tz. “Carry Trade”. Czym jest, dlaczego jest tak ważny i czemu jest on zagrożony?
“Carry Trade” - jest sposobem wykorzystywanym przez inwestorów instytucjonalnych, by zarabiać na różnicy stóp procentowych. W tym przypadku — między USA a Japonią. Wykorzystując ultra-niske stopy procentowe w Japonii, inwestorzy pożyczają jeny, kupują za to dolary a za dolary kupują amerykańskie obligacje, których oprocentowanie jest wyższe niż koszt pożyczki w Japonii. Strategia ta jest obciążona dużym ryzykiem stopy procentowej oraz walutowym.
“Carry trade” działa tak długo, jak występuje znaczna różnica w stopach procentowych i rentownościach obligacji — różnica ta w przypadku USA i Japonii systematycznie maleje. Piętrzące się negatywne zjawiska i presja na BoJ wymusił zakończenie programu kontroli rentowności i rozpoczęcie bezprecedensowych podwyżek stóp procentowych.
Yen znajduje się w pułapce strukturalnych problemów Japońskiej gospodarki. Jen nie może osłabić się zbyt mocno, gdyż kraj nie będzie już mógł sobie pozwolić na import, od którego jest krytycznie zależny — natomiast nawet niewielka jak na standardy państw rozwiniętych podwyżka stóp może doprowadzić do upadku Japoński system finansowy z uwagi na gigantyczny dług Japonii — który skumulowany jest w rękach głównie japońskich banków.
Co to oznacza dla rynku walutowego i jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz? Różnica w stopach procentowych między USA a Japonią to wciąż aż 3,5% co daje łatwiej zyski z “carry trade”, ale wywiera ciągłą presję na Jena, który od 2020 stracił już połowę swojej wartości.
Poziomem nieakceptowalnym dla Japonii jest poziom powyżej 160 jenów za dolara, z uwagi na niemożliwe do zaakceptowania podwyżki cen paliwa i żywności.
Dlaczego Jen załamał trend wzrostowy na 160 i utrzymuje się od roku w konsolidacji? Bank Japonii jest championem wagi superciężkiej na polu interwencji walutowych, nawet słowna interwencja banku jest w stanie sprowadzić kurs o kilka jenów w ciągu kilku minut. Bank Japonii ma największe rezerwy walutowe na świecie i nie zawaha się ich użyć, próba ataku spekulacyjnego na Jena jest z góry skazana na klęskę. Jednak BoJ nie może utrzymywać kursu jena tak wysoko przy tak niskich stopach, prędzej czy później bank będzie zmuszony je podnieść.
Rynek wycenia obecnie 0,75-1% podwyżki stóp procentowych przez BoJ do Marca przyszłego roku, w tym samym czasie rynek oczekuje od FEDu obniżki o aż 1,5%. To oznacza zmniejszenie się różnicy między stopami procentowymi z 3,5% do nawet 1%. Jest to zbyt mało, by wynagrodzić inwestorom koszty transakcyjne i ryzyko, scenariusz ten spowoduje masowe zamykanie pozycji i znaczne umocnienie się jena.
USDJPY (D1)
Źródło: xStation5
