PILNE: Minutki FOMC wskazują na inflację

Właśnie zostały opublikowane Minutki FOMC z ostatniego posiedzenia decyzyjnego amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Przypomnijmy, że 29-30 lipca FED zdecydował się pozostawić stopy procentowe bez zmian na poziomie 4,25–4,50%. Oto najważniejsze zapiski protokołu tego wydarzenia:
- Ogólnie odbiór protokołu jest jasno jastrzębi, ze względu na silne skupienie na ryzykach inflacyjnych. Należy jednak pamiętać, że ostatnia decyzja Fed zapadła przed publikacją bardzo słabych danych NFP za lipiec
- Stopy procentowe pozostały bez zmian Fed utrzymał zakres 4,25–4,5%, wskazując na utrzymującą się niepewność co do inflacji i kondycji gospodarki.
- Większość uczestników uznała, że ryzyko związane z inflacją przeważa nad ryzykiem dla rynku pracy.
- Zagrożenia dla inflacji i zatrudnienia są obecnie oceniane jako „mniej więcej zrównoważone”.
- Inflacja poczyniła „dalsze postępy”, ale wciąż pozostaje „nieco podwyższona”.
- Niektórzy uczestnicy wskazywali, że utrzymanie wyższych stóp może być konieczne ze względu na ryzyko odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych, zwłaszcza w związku z wpływem ceł.
- Część uczestników rozważała potencjalne cięcia w przyszłości, ale zgodzili się, że obecnie należy zachować ostrożność.
- Christopher Waller i Michelle Bowman wyrazili sprzeciw wobec dalszego utrzymywania stóp na obecnym poziomie. Bankierzy opowiadali się za obniżką o 25 pb, wskazując na słabość rynku pracy.
- W minutkach odnotowano również obawy o wysokie wyceny aktywów i związane z tym ryzyka dla stabilności finansowej.
