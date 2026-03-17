Czy Nvidia może osiągnąć bilion dolarów przychodów? Ambitne cele spółki w erze AI

Podczas ostatniej konferencji GTC 2026 firma Nvidia ponownie pokazała, że gra w swojej własnej lidze. Poprzeczka, którą sama wcześniej ustawiła, została przesunięta jeszcze wyżej w postaci ambitnej prognozy przychodów rzędu jednego biliona dolarów do końca 2027 roku, co natychmiast wzbudziło pytania inwestorów o realność tego celu. Czy jest to obietnica bez pokrycia, czy raczej odważna deklaracja wyznaczająca kierunek dla całego rynku AI?

Na pierwszy rzut oka liczby mogą wydawać się niemal niemożliwe do zrealizowania. Jeśli przyjmiemy, że bilion rozłożony jest na dwa lata, oznacza to około pięciuset miliardów dolarów rocznie, co przekłada się na sto dwadzieścia pięć miliardów dolarów przychodów na kwartał. Dla porównania ostatni kwartał Nvidii przyniósł przychody bliskie siedemdziesięciu miliardów dolarów, co było znakomitym wynikiem i pozwoliło przekroczyć oczekiwania analityków, jednak wciąż pozostaje poniżej magicznej granicy stu miliardów dolarów. Według wcześniejszych prognoz spółka miała osiągnąć tę barierę dopiero pod koniec bieżącego roku w scenariuszu najbardziej optymistycznym, co pokazuje skalę wyzwania, jakie firma sobie postawiła.

Nie oznacza to jednak, że Nvidia obiecała coś nierealnego. Spółka stała się centralnym elementem infrastruktury sztucznej inteligencji, na której opierają się największe modele i centra danych. Szkolenie nowych modeli AI oraz rozbudowa centrów danych wymaga kolosalnych ilości najnowszych chipów, zarówno od Nvidii, jak i od konkurencji, co sprawia, że popyt jest naturalnie wysokim wskaźnikiem przewidywanych przychodów. Chipy Nvidii, szczególnie w generacjach Blackwell i Vera Rubin, oferują wydajność i skalowalność, której konkurencja wciąż nie jest w stanie dorównać. Ta przewaga technologiczna pozwala firmie nie tylko ustalać ceny, ale również przyciągać klientów mimo ogromnych nakładów inwestycyjnych potrzebnych do rozbudowy infrastruktury AI.

Jednocześnie amerykańskie Big Techy planują w tym roku wydać około sześciuset pięćdziesięciu miliardów dolarów na nakłady inwestycyjne związane z AI, obejmujące centra danych, sprzęt i infrastrukturę. Jeżeli te wydatki utrzymają się na wysokim poziomie, Nvidia ma realną szansę osiągnąć prognozowany bilion przychodów, zwłaszcza że chipy tej firmy mogą być generacyjnie lepsze od konkurencji i oferować przewagę wydajnościową niedostępną gdzie indziej.

Oczywiście nic nie jest pewne. Kluczowe czynniki ryzyka obejmują dynamikę wydatków inwestycyjnych dużych firm technologicznych, konkurencję zarówno ze strony zachodnich producentów chipów, jak i chińskich firm AI oferujących tańsze alternatywy oraz czynniki makroekonomiczne, takie jak koszty energii, które mogą wpłynąć na rozwój centrów danych. Mimo tych zagrożeń obecne sygnały rynkowe wskazują, że amerykańskie Big Techy nie mogą sobie pozwolić na ograniczenie inwestycji, ponieważ wyścig o pozycję hegemonów technologicznych nie pozwala na przestój, a każde opóźnienie oznacza utratę przewagi konkurencyjnej. Dodatkowo należy pamiętać o rosnącej konkurencji ze strony Chin i chińskich firm, które uważnie obserwują globalne rynki.

Czy zatem prognoza Nvidii nie jest zwykłą wizją, lecz odzwierciedleniem strategii bycia kluczowym graczem w całym ekosystemie AI? Poza sprzedażą chipów firma rozwija oprogramowanie, narzędzia do trenowania modeli oraz platformy AI, co wzmacnia lojalność klientów i ogranicza ryzyko migracji do konkurencji. W praktyce Nvidia stawia przed sobą ogromny kamień milowy, który dla wielu firm mógłby wydawać się nieosiągalny, ale dla Nvidii, przy odpowiedniej dynamice wydatków inwestycyjnych klientów, przewadze technologicznej i skutecznym marketingu, nie jest to niemożliwe.

Firma po raz kolejny pokazuje, że wyznacza własne standardy w branży AI.