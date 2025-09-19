Czy rewolucja kwantowa już się rozpoczęła? Quantum Computing rośnie o 25%.

Quantum Computing Inc. (QUBT.US) to firma działająca w obszarze komputerów kwantowych, która w ostatnim czasie zyskała ogromne zainteresowanie inwestorów. Dziś jej akcje wzrosły aż o 25%, osiągając cenę 23 USD, co jest efektem ogłoszenia ważnych kontraktów z NASA i NIST oraz rosnącego zainteresowania technologiami kwantowymi. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy akcje spółki QUBT wzrosły łącznie o 3000%, co podkreśla dynamiczny rozwój firmy oraz rosnące nadzieje rynku na przełomowe rozwiązania w dziedzinie obliczeń kwantowych.

Firma skupia się na tworzeniu oprogramowania kwantowego oraz fotonowych układów kwantowych. Posiada własną fabrykę w Tempe, Arizona, gdzie produkuje innowacyjne układy kwantowe. Technologie te mogą znaleźć zastosowanie w sektorach takich jak sztuczna inteligencja, optymalizacja procesów czy modelowanie danych, co stwarza duży potencjał wzrostu i komercjalizacji w przyszłości.

Źródło: xStation5

Jednak mimo technologicznych postępów, wyniki finansowe Quantum Computing Inc. wciąż pozostawiają wiele do życzenia. W drugim kwartale 2025 roku firma wygenerowała zaledwie około 61 tysięcy dolarów przychodów, a jej strata netto wyniosła 36,5 miliona dolarów. Ponadto, spółka przeprowadziła emisję akcji o łącznej wartości kilkuset milionów dolarów, co może skutkować rozcieńczeniem wartości istniejących udziałów i jest jednym z czynników ryzyka dla inwestorów.

Rynek komputerów kwantowych jest silnie konkurencyjny, z graczami takimi jak IonQ, Rigetti, D-Wave, IBM czy Alphabet, którzy również inwestują znaczne środki w rozwój technologii. W związku z tym, choć Quantum Computing Inc. ma duży potencjał technologiczny i nawiązuje strategiczne współprace, inwestycja w nią wiąże się z wysokim ryzykiem ze względu na brak stabilnych przychodów, wysoką wycenę oraz niepewność co do tempa komercjalizacji.

Niewątpliwie, Quantum Computing jest to firma o wielkich ambicjach i ciekawych rozwiązaniach w przełomowej dziedzinie komputerów kwantowych. Jej dzisiejszy wzrost o 25% pokazuje, jak duże nadzieje inwestorzy wiążą z rozwojem tej technologii. Niemniej jednak, przed podjęciem decyzji inwestycyjnych warto dokładnie rozważyć zarówno potencjał, jak i ryzyka związane z tą spółką.