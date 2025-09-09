Czy roczna rewizja zatrudnienia pchnie Fed do obniżki o 50 punktów bazowych?

Dzisiaj zaledwie kilka dni po raporcie NFP za sierpień, BLS (Bureau of Labor Statistics) opublikuje roczną rewizję wzrostu zatrudnienia za okres od kwietnia 2024 roku do marca 2025 roku. Oznacza to, że rewizja będzie dotyczyć jedynie dwóch miesięcy, kiedy Donald Trump znajdował się na urzędzie amerykańskiego prezydenta. Raport ten w jeszcze większym stopniu może nasilić oczekiwania dotyczące cięcia stóp procentowych i niektórzy wskazują nawet na możliwość obniżki stóp o 50 punktów bazowych. Wstępne oczekiwania ekonomistów wskazują na jeden z największych spadków zatrudnienia w porównaniu do początkowych estymatów, choć najprawdopodobniej nie będzie to tak duży spadek jak w zeszłym roku.

Mechanizm i skala oczekiwanej rewizji

Coroczna rewizja NFP to standardowy proces, w którym BLS weryfikuje swoje miesięczne szacunki względem bardziej kompletnych danych z Quarterly Census of Employment and Wages (QCEW), pochodzących z rejestrów ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, który obejmuje ponad 95% wszystkich miejsc pracy. Proces ten pozwala na uwzględnienie dokładniejszych danych o powstających i upadających firmach, które nie są dostępne w momencie publikacji miesięcznych raportów.

Ekonomiści przewidują mocną rewizję w dół zatrudnienia za okres od kwietnia 2024 do marca 2025. Według raportu Bloomberg Intelligence, oczekiwania rynkowe wahają się od około 500 tysięcy do ok. 800 tys., choć nie brakuje również takich, które wskazywałyby na rewizję o 1 mln miejsc pracy mniej. Bloomberg Economics sugeruje nieco mniejszą korektę. Oczekiwania rynkowe:

Bloomberg Economics: -555 tys. miejsc pracy (zakres 475-714 tys.)

Wells Fargo: od -475 tys. do -790 tys. miejsc pracy

Nomura Securities: od -600 tys. do -900 tys. miejsc pracy

Bank of America i Royal Bank of Canada: nawet do -1 mln miejsc

Jak wskazuje analiza Bloomberg Economics, w pierwszym kwartale 2025 roku doszło do poprawy sytuacji pod względem zmniejszenia się ilości upadających firm i doszło do zwiększenia powstawania tych nowych, co powoduje mniejszą prognozę spadku zatrudnienia.

Co stoi za rewizją ilości zatrudnionych?

Przyczyny rewizji: Głównym powodem przewidywanej korekty jest model "birth-death" BLS, który prawdopodobnie przecenił liczbę miejsc pracy tworzonych przez nowe firmy. Wskaźniki wysokiej częstotliwości sugerują, że wskaźnik powstawania nowych firm osiągnął najniższe wartości w drugim kwartale 2024 roku, a następnie poprawił się w pierwszym kwartale 2025.

Poprawa w I kw. 2025: Kluczowym wnioskiem jest to, że dane za pierwszy kwartał 2025 roku mogą pokazać stabilizację sytuacji na rynku pracy. Bloomberg Economics oczekuje, że wzrost zatrudnienia według QCEW w I kw. 2025 (względem IV kw. 2024) nie będzie znacząco wolniejszy niż w badaniu CES, co tłumaczy bardziej umiarkowane prognozy rewizji od rynkowego konsensusu.

Implikacje historyczne: Po uwzględnieniu rewizji, zatrudnienie w październiku 2024 roku mogło faktycznie spaść o 3 tys. miejsc pracy, co retrospektywnie uzasadnia decyzję Fed o cięciu stóp o 50 punktów bazowych we wrześniu 2024 roku.

Powtórka z 2024 roku?

W sierpniu 2024 roku BLS opublikował rewizję pokazującą, że gospodarka stworzyła 818 tysięcy mniej miejsc pracy, niż pierwotnie szacowano, w okresie od kwietnia 2023 do marca 2024 roku. Finalna rewizja, opublikowana w lutym 2025, została obniżona do 598 tysięcy miejsc pracy. W reakcji na tę rewizję oraz słabnące dane o rynku pracy, Fed zdecydował się na cięcie stóp procentowych o 50 punktów bazowych we wrześniu 2024 roku. Ważne jest jednak to, że ówczesna rewizja nie doprowadziła do znacznych obaw recesyjnych, gdyż wskazywano, że spadek zatrudnienia względem wstępnych danych mógł wynieść ponad 1 mln.

Obecne oczekiwania rynkowe na cięcie stóp

Po słabym raporcie NFP za sierpień 2025, który pokazał wzrost zatrudnienia o jedynie 22 tysiące miejsc pracy, przy i tak niskich oczekiwaniach na poziomie 75 tysięcy, rynki w pełni wyceniają cięcie stóp procentowych na posiedzeniu Fed w przyszłym tygodniu. Stopa bezrobocia wzrosła do 4,3%.

Rynek wycenia obecnie nie tylko pełną obniżkę na poziomie 25 pb 17 września, ale również 13% szans na 50 pb. Kolejna pełna obniżka jest widziana w październiku i niemal kolejna cała w grudniu. Standard Chartered przewiduje, że znacząca negatywna rewizja NFP może przechylić szalę na rzecz większego cięcia o 50 punktów bazowych.

Źródło: Bloomberg Finance LP

Sektory najbardziej dotknięte rewizją

Na podstawie oczekiwań analityków i precedensu z 2024 roku, największe negatywne rewizje spodziewane są usługach profesjonalnych i biznesowych, gdzie rewizja w zeszłym roku sięgnęła niemal 360 tys. Kolejnym ważnym sektorem jest gastronomia i hotelarstwo gdzie w zeszłym roku zrewidowano zatrudnienie o 150 tys. Z drugiej strony oczekuje się pozytywnej rewizji w sektorze edukacji prywarnej, w służbie zdrowia, a nawet w zatrudnieniu rządowym.

Co z rynkami?

Znacząca negatywna rewizja NFP wzmocniłaby narrację o słabnącym rynku pracy, jednak analiza Bloomberg Economics sugeruje umiarkowane podejście. Jeśli dane potwierdzą poprawę w pierwszym kwartale 2025 roku, Fed może interpretować sytuację jako przejściowe osłabienie, które powoli dobiega końca. Z drugiej strony najnowsze dane z ostatnich miesięcy i tak wyraźnie zostały zrewidowane w dół, a w czerwcu doświadczyliśmy spadku zatrudnienia. Dla rynków mocna rewizja, większa niż w zeszłym roku może oznaczać wyraźne osłabienie dolara, spadek rentowności i dalszy wzrost cen złota. Reakcja na rynku pracy nie jest taka oczywista, gdyż z jednej strony spadek zatrudnienia oznacza obniżki stóp, które są dobre dla akcji, ale z drugiej strony sygnały recesyjne nie są już tak pozytywne dla rynku akcji.

Złoto sięga historycznych szczytów ze względu na rosnące oczekiwania na cięcia. Źródło: xStation5

Kontekst polityczny i wiarygodność danych

Rewizja ma również wymiar polityczny. Prezydent Trump już wcześniej kwestionował wiarygodność danych BLS, a w sierpniu 2025 roku zwolnił komisarz BLS Erikę McEntarfer, po publikacji słabych danych za lipiec. Trump oskarżył BLS o "sfałszowanie" danych, choć ekonomiści podkreślają, że rewizje są normalną częścią procesu doskonalenia danych ekonomicznych.