DAX: DE40 bliski 1-tygodniowych szczytów📈Deutsche Borse w tyle, SUSS MicroTec spada 23%

- DE40 rośnie w okolice 1-tygodniowych maksimów
- Akcje SUSS MicroTec i Symrise mocno tracą
- Detusche Borse pod presją poniżej EMA200 mimo solidnych wyników
Nastroje na niemieckim rynku akcji nieco się poprawiły, wspierane pozytywnym sentymentem z Wall Street. Europejskie indeksy rosną, a kanclerz Niemiec Friedrich Merz poparł inicjatywę stworzenia paneuropejskiej giełdy, mającej rywalizować z rynkami akcji w USA i Chinach.
DE40
Kontrakty terminowe na DAX (DE40) rosną dziś o prawie 0,3%, przekraczając poziom 24 400 punktów i respektując wsparcie przy średniej EMA50 (pomarańczowa linia).
Deutsche Börse (interwał D1)
Wyniki powyżej oczekiwań. Koniec negatywnego trendu w zyskach?
Deutsche Börse AG opublikowała solidne wyniki za III kwartał 2025 r., które nieznacznie przewyższyły oczekiwania analityków i uspokoiły inwestorów obawiających się słabszych rezultatów segmentu skarbowego.
- Przychody netto wzrosły o 3% r/r, a przychody z wyłączeniem wyników skarbowych zwiększyły się o 7%, co potwierdza siłę podstawowego biznesu. Dochody skarbowe spadły o 19%, lecz skala spadku okazała się mniejsza od oczekiwań rynku.
- Ścisła kontrola kosztów również wsparła wyniki — wydatki były o 2% niższe od prognoz, co pozwoliło na wzrost rentowności. W efekcie EBITDA przewyższyła konsensus o 4%, a zysk na akcję (EPS) o 5%.
- Spółka utrzymała roczne prognozy na 2025 r., a obecnie jej wycena wynosi 18,3× prognozowany EPS na 2026 r. i 12× EV/EBITDA.
- Deutsche Börse wypracowała zysk netto 473 mln EUR, co oznacza wzrost o 6% rok do roku i wynik lepszy od oczekiwań analityków.
- Nowy dyrektor finansowy Jens Schulte poinformował, że zysk z wyłączeniem wyników skarbowych wzrósł o 7%, pokazując odporność spółki mimo cyklicznych spowolnień aktywności na rynkach.
- Władze podtrzymały prognozy wzrostu przychodów (bez wyników skarbowych) o około 9% do ok. 5,2 mld EUR, przy EBITDA na poziomie ok. 2,7 mld EUR (wobec 2,35 mld EUR rok wcześniej).
W skrócie — mimo spokojniejszych rynków, Deutsche Börse potwierdza zdolność do stabilnego wzrostu, co stanowi pozytywny sygnał dla długoterminowych inwestorów.
Analityk Deutsche Banku utrzymał rekomendację „Kupuj” z ceną docelową 291 EUR, stwierdzając, że wyniki „kończą okres negatywnych trendów zysków” i stanowią solidną bazę przed grudniowym Capital Markets Day.
Symrise (SY1.DE, interwał D1)
Symrise notuje niewielki spadek przychodów, ale potwierdza cele zyskowności
Niemiecki producent aromatów i substancji zapachowych Symrise AG odnotował niewielki spadek przychodów w trzecim kwartale, co odzwierciedla wolniejszą dynamikę w części segmentów działalności.
- Przychody wyniosły 1,22 mld EUR, wobec 1,26 mld EUR rok wcześniej, przy organicznej dynamice 1,4%. W ciągu dziewięciu miesięcy sprzedaż sięgnęła 3,78 mld EUR, nieco poniżej 3,82 mld EUR z poprzedniego roku, co przekłada się na organiczny wzrost o 2,6%.
- Spółka skorygowała prognozę roczną, obniżając szacunki organicznego wzrostu do 2,3–3,3% (wcześniej 3–5%), lecz utrzymała cel marży EBITDA na poziomie ok. 21,5%.
W perspektywie średnioterminowej, Symrise potwierdziła cele do 2028 roku, zakładające średnioroczny wzrost organiczny (CAGR) na poziomie 5–7% oraz marżę EBITDA w przedziale 21–23%. Pomimo krótkoterminowych wyzwań, Symrise podkreśla stabilność rentowności i konsekwentną realizację strategii długoterminowego wzrostu.
SUSS MicroTec (interwał D1)
Deutsche Bank obniżył cenę docelową akcji SUSS MicroTec SE z 41 EUR do 36 EUR, utrzymując rekomendację „Trzymaj”, po tym jak spółka wydała drugie w tym roku ostrzeżenie o zyskach. Sprzedaż pozostała solidna — około 118 mln EUR, czyli o 4–5% powyżej oczekiwań — jednak marże drastycznie się pogorszyły, ujawniając prawdziwy problem spółki. Marża brutto spadła do 33,1% (prognozy zakładały 38–39%), a marża EBIT wyniosła zaledwie 10,5%.
Według Deutsche Banku, gwałtowny spadek marż wynika ze zmiany struktury sprzedaży (mniej korzystny miks produktów) oraz kosztów rozruchu nowej fabryki w Tajwanie, które tymczasowo obciążają rentowność. Sprzedaż nie jest problemem — marże są. Akcje spółki znajdują się obecnie ok. 30% poniżej EMA200.
