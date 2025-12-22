Kalendarz ekonomiczny: Rynki przed świętami; dane detaliczne z Polski w tle

Kontrakty terminowe wskazują na wyższe otwarcie dzisiejszej sesji kasowej w Europie. Najlepiej radzą sobie obecnie kontrakty amerykańskie oraz azjatyckie, ale europejscy odpowiednicy również odbijają po wczesnych spadkach. Po stronie informacji dzisiaj o poranku rynki koncentrują się na decyzji PBOC w sprawie utrzymania stóp na niezmienionym poziomie. Co więcej w tle pozostaje kwestia tankowców wenezuelskich, co wzmoniło kontrakty powiązane z cenami ropy naftowej. Sam kalendarz na dzisiejszą sesję jest bardzo lekki. De facto ciekawszą publikacje poznamy tylko na rynku lokalnym, gdzie zostaną opublikowane dane o sprzedaży detalicznej za listopad. Kalendarz dnia poniżej: 10:00 - Polska, dane o sprzedaży detalicznej za listopad. Oczekiwania: 3,8% r/r. Poprzednio: 5.5% r/r 10:00 - Włochy, inflacja producencka za listopad. Poprzednio: 0,1% r/r.



