PILNE: Sprzedaż detaliczna w Polsce poniżej oczekiwań!🚨

10:00 - Sprzedaż detaliczna w Polsce, Listopad: YoY: 2,8% (Oczekiwano: 3,8%; Poprzednio: 5,5%)

MoM: -3,2% (Poprzednio: 5,5%) Sprzedaż detaliczna wykazała wzrost roczny wyraźnie poniżej oczekiwań, może to być spowodowane rosnącą presją na konsumenta lub ograniczaniem konsumpcji przed okresem świątecznym, kiedy zwykle sprzedaż znacznie przyspiesza. Częściowo może być to też efekt względnie wysokiej bazy z ostatnich miesięcy. W ujęciu miesięcznym sytuacja wygląda jeszcze gorzej, sprzedaż realnie spadła. Jest to zjawisko sezonowe jednak spadek jest większy, niż w przypadku listopadowych odczytów z lat poprzednich. Reakcja na odczyty na indeksach pozostaje ograniczona. W20 (M5) USDPLN (M1) Źródło: xStation5



