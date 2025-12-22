Poranna odprawa (22.12.2025)

- Kontrkaty terminowe wskazują na względnie optymistyczny obraz dzisiejszej sesji na międzynarodowych rynkach giełdowych. Kontrakty na indeksy azjatyckie zyskują, a JP225 przedłuża odbicie zapoczątkowane w zeszłym tygodniu. Kontrakt JP225 zyskuje obecnie 0,25%, US100 natomiast 0,4%. Niemiecki DE40 z drugiej strony traci blisko 0,1%.
- Para USD/JPY cofnęła się z porannych maksimów w okolicach 157,75 do dołków przy 157,25. Popyt na JPY wsparły werbalne interwencje głównego „dyplomaty walutowego” Atsushiego Mimury, który ostrzegł przed „jednostronnymi i gwałtownymi” ruchami oraz zapowiedział „odpowiednie działania” przeciwko nadmiernej zmienności.
- Poza jenem silniejsze odbicie widzimy również na AUD i NZD. Słabsze nastroje dominują przede wszystkim na dolarze amerykańskim oraz euro. Para EURUSD retestowała dzisiaj strefy wsparć w okolicach 1.1700, ale strona popytu zanegowała te ruchy.
- Chiny utrzymują referencyjne stopy procentowe na niezmienionym poziomie przez siódmy miesiąc z rzędu pomimo słabych danych gospodarczych. Roczna i pięcioletnia stopa procentowa kredytów pozostały na niezmienionym poziomie odpowiednio 3% i 3,5%.Stopa roczna stanowi punkt odniesienia dla nowych kredytów, natomiast stopa pięcioletnia ma wpływ na oprocentowanie kredytów hipotecznych. Decyzja ta została podjęta w kontekście niekorzystnych danych gospodarczych z Chin za listopad.
- Ceny ropy WTI rosną dzisiaj o blisko 1,1% po wzroście napięć geopolitycznych, m.in. po przechwyceniu w weekend wenezuelskiego tankowca przez USA. Utrzymujące się napięcia między Izraelem a Iranem również dołożyły się do odbudowy niewielkiej premii za ryzyko w notowaniach ropy.
- SILVER przedłuża pokaźne wzrosty w długoterminowym trendzie wzrostowym i tylko dzisiaj rośnie o około 3%, osiągając nowy historyczny szczyt powyżej 69 USD za uncję. Złoto również drożało, wracając powyżej 4 400 USD za uncję i w tym wypadku również obserwujemy wybicie powyżej rekordowych poziomów.
- To jednak nie wszystko, ponieważ na wszystkich innych metalach szalechetnych również obserwujemy duże wzrosty. Ceny platyny oraz palladu zyskują odpowiednio 4% i 5%. Ruchy te wpisują się w ogólny dynamiczny trend wzrostowy panujący na tym rynku od kilku a nawet kilkunastu tygodni.
- Odbicie widzimy również na kryptowalutach, w tym Bitcoinie, którego ceny odbijają dzisiaj o blisko 0,5%, a Ethereum o 1%.
Wykres dnia: USDJPY (24.12.2025)
Poranna odprawa (24.12.2025)
Podsumowanie Dnia: Świąteczna gorączka surowcowa
Novo Nordisk - Były ryzyka, czas na szanse. Wzrosty po decyzji FDA
