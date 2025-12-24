US OPEN: Okres świąteczny gasi zmienność pomimo ryzyka politycznego

Najważniejsze wnioski Prezes Apple kupuje akcje Nike

USA nakładają sankcje na urzędników UE

Donald Trump komentuje swój wybór prezesa FED

Intel ponosi porażki produkcyjne z Nvidią

Kolejne śledztwo w sprawie Tesli

Amerykańska sesja rozpoczyna notowania ograniczoną zmiennością w następstwie trwającego sezonu świątecznego. Niewielkie spadki można zaobserwować na Russelu, US2000 traci ok. 0,2%. Notowania na Wall Street będą dziś skrócone do godziny 13:00 czasu lokalnego. Obrót giełdowy pozostaje niewielki jednak mimo trwających świąt, pojawił się szereg istotnych rynkowo informacji ze świata polityki: Jeden z doradców sekretarza skarbu USA, Joe Lavorgna, wypowiedział się w wywiadzie że “FED powinien obniżać stopy procentowe nawet jeśli gospodarka rośnie”. Narracje te potwierdził sam prezydent który na swoich mediach społecznościowych napisał że “Chce by jego prezes FED obniżał stopy procentowe” oraz że “Nikt kto nie będzie chciał tego robić nie zostanie prezesem FED”.

USA zdecydowało się na bezprecedensowy krok, wprowadzenia sankcji wizowych na 5 Europejskich urzędników, biorących udział w projektowaniu legislacji regulującej działanie rynku usług cyfrowych. Jest to odpowiedź na szereg kar nałożonych w ostatnich kwartałach na amerykańskie spółki za praktyki monopolistyczne, antykonsumenckie oraz za nielegalne przetwarzanie danych użytkowników. Strona Amerykańska, mimo wyczerpujących wyjaśnień ze strony komisji Europejskiej, utrzymuje że kary mają naturę polityczną i mają znamiona cenzury.

W tym samym czasie, administracja prezydenta USA ogłasza kolejne opóźnienie ceł na Chińskie chipy i półprzewodniki do lipca 2027 roku. Dane Makroekonomiczne: Departament pracy opublikował dane dotyczące wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, okazały się one lepsze od oczekiwań w ujęciu tygodniowym, gdzie nastąpił spadek do 214 tyś. jednak obawy może budzić znaczny wzrost powtarzalnych wniosków (1,92 milionów). US100 (D1) Źródło: xStation5 Kupującym udało się obronić poziom FIBO 50, gdzie strefę wsparcia dodatkowo wzmocniła średnia EMA100. Obecnie kurs znajduje się w kolejnej strefie oporu na wysokości lokalnych szczytów. Momentum średnich EMA wskazuje na kontynuację trendu wzrostowego, wzrosty zapowiada również MACD gdzie średnia wyszła powyżej linii sygnału. Jednocześnie, RSI(14) zaczyna osiągać podwyższone poziomy, a kolejna nieudana próba osiągnięcia ostatnie maksimum może sygnalizować słabość kupujących. Obecnie celem dla popytu jest test ostatniego ATH, tymczasem podaż musi wybić kurs z kanału trendu wzrostowego i sprowadzić cenę do poziomu FIBO 38,2 co otworzy drogę do dalszej korekty. Wiadomości ze spółek: Nike (NKE.US) - Spółka odzieżowa rośnie o ponad 2%, po ujawnieniu że CEO apple zakupił akcje spółki warte 2,95 miliona dolarów.

- Spółka odzieżowa rośnie o ponad 2%, po ujawnieniu że CEO apple zakupił akcje spółki warte 2,95 miliona dolarów. Dynavax (DVAX.US) - Spółka zajmująca się badaniami i produkcją szczepionek została zakupiona przez francuskie Sanofi. Firma została zakupiona po cenie 15,5 dolarów za akcje co stanowi znaczne premium wobec wyceny rynkowej.

- Spółka zajmująca się badaniami i produkcją szczepionek została zakupiona przez francuskie Sanofi. Firma została zakupiona po cenie 15,5 dolarów za akcje co stanowi znaczne premium wobec wyceny rynkowej. UiPath (PATH.US) - Akcje firmy rosną o ponad 8% po tym jak spółka dołączyła do indeksu S&P500.

- Akcje firmy rosną o ponad 8% po tym jak spółka dołączyła do indeksu S&P500. Intel (INTC.US) - Producent chipów traci ok. 3% w wyniku informacji o nieudanych testach procesu produkcji 18A przez Nvidia.

- Producent chipów traci ok. 3% w wyniku informacji o nieudanych testach procesu produkcji 18A przez Nvidia. Tesla (TSLA.US) - “Biuro badań defektów” rozpoczęło dochodzenie w sprawie mechanizmu blokowania drzwi w Tesla Model 3. Śledztwo ma objąć 179,071 pojazdów z roku 2022. Regulator podejrzewa że mechanizm jest mało dostępny, co stanowi zagrożenie dla osób w pojeździe.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.