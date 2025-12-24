PILNE: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA poniżej oczekiwań!🚨

14:30 - Tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA:
-
Wnioski (wstępne) o zasiłek dla bezrobotnych: 214,000 (Oczekiwane: 222,000; Poprzednie: 224,000)
-
Ciągłe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: 1,923,000 (Poprzednie: 1,897,000)
-
Średnia liczba wniosków z 4 tygodni: 216,750 (Poprzednie: 217,500)
Dane o bezrobociu z USA okazały się lepsze od oczekiwań w ujęciu miesięcznym, odczyty spadły z 224k do 214k. Niewielki spadek zarejestrowano również w 4 tygodniowej średniej wniosków.
Wzrosła jednak liczba wniosków ponownych/ciągłych — i to zauważalnie, bo do poziomu ponad 1,92 mln. Jest to najwyższy poziom od 2021 roku.
Przyglądając się bliżej raportowi BLS, można również zaobserwować, że mimo iż ilość tygodniowych wniosków pozostaje stabilna lub nawet maleje — ilość bezrobotnych pobierających świadczenia rośnie.
Jest to tylko jeden z powodów, by podejrzewać, że jakość danych BLS spada w wyniku braku danych oraz wadliwej metodologi, może to skutkować większą responsywnością na prywatne odczyty z rynku pracy w przyszłości.
Reakcja rynku na dane pozostaje ograniczona.
EURUSD (M1)
Źródła: xStation5
