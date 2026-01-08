Wykres dnia: JP225 (08.01.2026)

Nikkei 225 (JP225) kontynuuje spadki, tracąc dziś blisko 0,85% i testując poziomy poniżej 52 tys. pkt., co oznacza trzecią sesję z rzędu pod presją. Głównym katalizatorem jest realizacja zysków w mocno przecenionych wcześniej spółkach z sektora AI i półprzewodników – SoftBank Group osuwa się o ponad 4%, a Tokyo Electron czy Advantest również notują solidne przeceny. Indeks, który niedawno bił rekordy dzięki optymizmowi wokół sztucznej inteligencji, teraz koryguje po gwałtownym wzroście napędzanym spekulacjami na chipy Nvidii i pokrewnych. Do tego dochodzą fatalne dane o realnych płacach, które w listopadzie runęły o 2,8% r/r – najmocniej od stycznia.
Jednak największym obciążeniem pozostają eskalujące napięcia geopolityczne z Chinami, które dominują w dzisiejszych nagłówkach. Pekin ogłosił natychmiastowy zakaz eksportu towarów „dual-use” (o podwójnym zastosowaniu cywilno-wojskowym) do Japonii, w tym potencjalnie metali ziem rzadkich, w odpowiedzi na komentarze premier Sany Takaichi o Tajwanie. Japonia, zależna od Chin w ok. 60-70% dostaw tych surowców (prawie w 100% dla ciężkich jak dysproz czy terb), stoi przed realnym ryzykiem zakłóceń w łańcuchach dostaw dla motoryzacji, elektroniki i przemysłu obronnego. Szacunki Nomura wskazują, że 3-miesięczne embargo mogłoby kosztować gospodarkę 660 mld jenów (4,2 mld USD) i odjąć 0,11 pp z PKB.
Nastrojom nie pomaga również śledztwo antydumpingowe MOFCOM ws. importu dichlorosilanu z Japonii – kluczowego komponentu chemicznego do produkcji chipów oraz zapowiedzianego przywrócenia zakazu importu japońskich owoców morza (głównie ryb i innych morskich produktów spożywczych) jako odwet za komentarze premier Japonii Sany Takaichi o Tajwanie i rzekome problemy z wodą z Fukushimy.
Mimo opisywanych przecen, które przedlużają się już 3 dni i napędzane są głównie przez wybrane czynniki geopolityczno-ekonomiczne kontrakt JP225 utrzymuje długoterminowy trend wzrostowy podtrzymywany technicznie przez 50-dniową wykładniczą (niebieska krzywa na wykresie). Górynym ograniczeniemiem obecnego układu technicznego pozostaje lokalny, podwójny szczyt w strefie 52 780 punktów. RSI dla 14 dniowej średniej schodzi poniżej strefy 70 punktów, która często utożsamiana jest jako wskazanie wykupienia instrumentu bazowego.
Źródło: xStation
