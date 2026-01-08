Euforia na akcjach spółek obronnych w USA🗽Dodatkowe 500 mld USD na zbrojenia❓

Wczoraj komentarze Donalda Trumpa zapewniły prawdziwy rollercoaster akcjom amerykańskich spółek z sektora obronnego. Po początkowych spadkach, które w przypadku Lockhheed Martin (LMT.US) czy RTX Corp (RTX.US, dawniej Raytheon) sięgały nawet kilku procent, chwilę po zamknięciu sesji walory gigantów wzrosły o nawet 7% do 8%. Obecnie akcje firm z sektora rosną szeroko, od dużych firm, po mniejsze przedsiębiorstwa. Co się stało?
- Na początku prezydent USA stwierdził, że nie pozwoli największym firmom obronnym realizować polityki wypłacania dywidend i kosztownych skupów akcji własnych, zmuszając je do inwestowania w budowę fabryk uzbrojenia nowej generacji.
- Inwestorzy tego rodzaju ingerencje uznali za spore ryzyko operacyjne dla spółek oraz pewnego rodzaju uderzenie w ich model inwestycyjny oraz znak wyższych inwestycji kapitałowych (CAPEX), osłabiających zyski
- Około 1 godzinę później Trump przekazał, że dzięki wpływom z taryf handlowych budżet na obronność USA w 2026 roku powinien wynieść 1,5 bln USD, a nie 1 bln USD jak planowano wcześniej. Komentarz ten sprawił, że akcje spółek obronnych błyskawicznie odrobiły straty.
- Wcześniej Trump przekazał, że RTX Corp (największy producent uzbrojenia w USA) najbardziej opornie wdrażał sugestie Departamentu Wojny w USA, realizując rozdmuchaną politykę dywidendową i skupy akcji, co przełożyło się na dodatkową presję spadkową w walorach spółki. Straty te zostały odrobione z nawiązką a przed otwarciem w USA akcje rosną o blisko 5% do 194 USD za akcję.
RTX Corp (RTX.US), interwał H1
Źródło: xStation5
