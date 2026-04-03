DAX spadł 12% od szczytu 📉Dwie spółki do obserwacji w kwietniu

Indeks niemieckich akcji DAX spadł z okolic 25400 punktów do 22400 punktów, a kontrakt DE40 odnotował niemal 1:1 zbliżone wyniki do spotowego indeksu. W kwietniu uwaga inwestorów przesunie się w stronę dwóch niemieckich spółek - finansowego giganta Deutsche Bank, który w ostatnim czasie ujawnił sporą ekspozycję na sektor technologiczny i pożyczki private credit, martwiąc inwestorów oraz na BASF - przemysłowo-chemicznego giganta, który radzi sobie ostatnio zaskakująco dobrze mimo wzrostu cen energii. Deutsche Bank Deutsche Bank mocno cofnął się od styczniowych szczytów, schodząc z okolic 34 EUR do 25 EUR, co znacznie przekracza skalę wyprzedaży na niemieckim rynku akcji i oznacza jedną z najmocniejszych korekt od lat - blisko 30% spadek. W kwietniu uwaga inwestorów skupi się na wynikach za I kwartał , które mają zostać opublikowane 29 kwietnia . To będzie ważny test, czy bank utrzymał dobrą dynamikę biznesu z końcówki ubiegłego roku.

Fundamenty na razie wyglądają solidnie — ostatnie raporty pokazały 9,7 mld EUR zysku przed opodatkowaniem , a zysk netto wzrósł dwukrotnie do 7,1 mld EUR .

Na plus działa też polityka wobec akcjonariuszy: zarząd zapowiedział pakiet o wartości 2,9 mld EUR , obejmujący 1,9 mld EUR dywidendy i 1 mld EUR skupu akcji własnych .

Kluczowe pytanie na najbliższe tygodnie brzmi: czy dobre otoczenie dla działalności tradingowej i transakcyjnej wystarczy, by przykryć słabszy sentyment do sektora bankowego.

Spadki cen akcji przyspieszyły po ujawnieniu, że portfel private credit wzrósł do 25,9 mld EUR , co zwiększyło obawy inwestorów o ryzyka w szybko rosnącym, ale coraz bardziej wrażliwym segmencie.

Bank podkreśla konserwatywne standardy udzielania finansowania i brak istotnych bezpośrednich zagrożeń, jednak przyznaje możliwość pośredniego ryzyka kredytowego wynikającego z powiązań z całym ekosystemem private credit.

Ekspozycja kredytowa na sektor technologiczny (w tym radzący sobie bardzo słabo w ostatnim czasie sektor spółek software) wzrosła do 15,8 mld EUR z 11,7 mld EUR rok wcześniej, co zwiększa wrażliwość banku na segment szczególnie podatny na zmiany cykliczne i presję AI.

z 11,7 mld EUR rok wcześniej, co zwiększa wrażliwość banku na segment szczególnie podatny na zmiany cykliczne i presję AI. Pomimo sygnałów ostrzegawczych (problemy z płynnością funduszy, przeceny kredytów, działania JPMorgan), Deutsche Bank planuje dalszą ekspansję w private credit, m.in. poprzez nowe produkty, rozwój dystrybucji i integrację z bankowością prywatną. Źródło: xStation5 BASF (BAS.DE) BASF z kolei utrzymuje relatywnie silne momentum i porusza się blisko lokalnych szczytów, co wyróżnia ją na tle bardziej nerwowego zachowania części indeksu DAX. Rynek pozytywnie ocenia decyzję zarządu o przesuwaniu dużej części produkcji z Niemiec do Chin , bo w praktyce oznacza to niższą presję kosztową w otoczeniu drogich europejskich nośników energii.

Wyniki 30 kwietnia będą istotne, bo pokażą nie tylko bieżącą kondycję operacyjną grupy, ale też dadzą więcej szczegółów dotyczących nowego dużego zakładu uruchomionego w Chinach.

Ostatnie dane operacyjne pokazały wzrost wolumenów we wszystkich segmentach , co sugeruje poprawę popytu, choć część tego efektu została zneutralizowana przez niższe ceny sprzedaży i niekorzystne kursy walutowe .

Na poziomie wyniku netto BASF również wygląda lepiej spółka zwiększyła zysk o 321 mln EUR do 1,6 mld EUR. Restrukturyzacja i zmiany geograficzne zaczynają przynosić wymierne efekty. Źródło: xStation5

