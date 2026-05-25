Zamknięta Wall Street, futuresy rosną na tle deeskalacji napięć!

Dziś na Wall Street nie odbywa się sesja giełdowa, ponieważ w Stanach Zjednoczonych przypada Memorial Day, czyli Dzień Pamięci. To jedno z ważniejszych świąt federalnych, w trakcie którego amerykańskie giełdy, w tym NYSE i Nasdaq, są zamknięte. W takich warunkach na rynku globalnym widoczny jest spadek płynności, a aktywność inwestorów jest ograniczona.
Mimo braku handlu na rynku kasowym, kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy notowane są normalnie i to one pokazują dziś nastroje inwestorów. Widać na nich wyraźną przewagę wzrostów, co sugeruje poprawę sentymentu i większą skłonność do podejmowania ryzyka przed otwarciem kolejnej sesji.
Wsparciem dla rynków są doniesienia geopolityczne ze Stanów Zjednoczonych. Według pojawiających się informacji, ramy porozumienia dotyczącego sytuacji wokół Cieśniny Ormuz zostały w dużej mierze uzgodnione. Wypowiedzi części polityków, w tym prezydenta USA Donald Trump, wskazują, że istnieją już dość solidne podstawy do dalszych rozmów, które mogłyby doprowadzić do złagodzenia napięć w regionie i potencjalnego otwarcia kluczowego szlaku żeglugowego.
Rynek ropy naftowej reaguje na te informacje spadkami, ponieważ maleją obawy o zakłócenia w dostawach surowca z Bliskiego Wschodu. Jednocześnie analitycy podkreślają, że mimo pozytywnego tonu rozmów nadal pozostają istotne kwestie do rozwiązania, w tym program nuklearny Iranu oraz pełna kontrola nad cieśniną, dlatego obecne ustalenia należy traktować jako wstępne ramy, a nie ostateczne porozumienie.
Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że w warunkach obniżonej płynności związanej z zamknięciem rynku amerykańskiego, ruchy na kontraktach terminowych mogą być bardziej zmienne i mniej reprezentatywne dla pełnego obrazu rynku.
Kontrakty terminowe na indeks SP500 (US500) notują dziś wyraźne wzrosty, wskazując na poprawę nastrojów na rynku. Inwestorzy reagują na sygnały płynące ze strony polityków, którzy sugerują, że napięcia w rejonie Zatoki Perskiej mogą zostać szybko wygaszone, być może nawet w najbliższych dniach. W efekcie rynek zaczyna wyceniać scenariusz deeskalacji oraz stopniowego powrotu do przynajmniej częściowej normalizacji sytuacji geopolitycznej, co wspiera wyceny aktywów
Żródło: xStation5
