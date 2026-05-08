DE40: Czerwień wraca do Europy; rynki pod presją 💡

Europejskie indeksy giełdowe tracą w piątek – Stoxx 600 spada ok. 0,65%, DAX traci 0,89%, a CAC 40 zniżkuje o 0,88%. Głównym czynnikiem presji jest zaostrzenie retoryki handlowej przez prezydenta Donalda Trumpa, który w czwartkowym wpisie na Truth Social zagroził „znacznie wyższymi" cłami na towary unijne, jeśli UE nie dotrzyma warunków ubiegłorocznego porozumienia handlowego – obniżenia własnych ceł na towary amerykańskie do zera.
Równolegle rynki śledzą wymianę ognia między USA a Iranem w Cieśninie Ormuz, która choć oficjalnie pozostaje bez wpływu na rozejm, potęguje geopolityczną niepewność. Dolar jest nieco słabszy – indeks USDIDX traci 0,36%, a para EUR/USD utrzymuje się w okolicach 1,1771. Wśród sektorów najlepiej radzi sobie energia – wspierana przez wzrost cen ropy, z Eni na czele ze wzrostem 2,28%; najgorzej wypadają finanse i przemysł, oba sektory tracą łącznie ok. 1%, ciągnięte w dół przez Allianz (-4,96%) i Rheinmetall (-4,77%).
Tabelka walorów radzących sobie najlepiej i najgorzej podcas dzisiejszej sesji w Europie. Źródło: Dział Analiz XTB HQ
Performance sektorowy Źródło: Dział Analiz XTB HQ
Commerzbank opublikował wyniki za I kwartał 2026 roku – zysk netto wzrósł o 9,4% do 913 mln EUR, bijąc konsensus prognozowany na 868 mln EUR. Bank podniósł prognozę całorocznego zysku netto do co najmniej 3,4 mld EUR i zapowiedział nowe cele strategiczne zakładające podwojenie zysków do 2030 roku oraz osiągnięcie zwrotu z kapitału własnego na poziomie 21%. Jednocześnie bank ogłosił trzecią falę zwolnień – 3000 etatów ma zostać zlikwidowanych w ramach strategii obronnej przed wrogim przejęciem przez UniCredit, który posiada już blisko 30% udziałów. UniCredit złożył formalną ofertę przejęcia wycenioną na 37 mld EUR, jednak spotyka się ona z oporem zarówno ze strony zarządu Commerzbanku, jak i rządu Niemiec – kanclerz Friedrich Merz wprost odrzucił „wrogie i agresywne" próby przejęcia.
IAG (właściciel British Airways i Iberii) opublikował wyniki za Q1 2026 – przychody wyniosły 7,18 mld EUR (+1,9% r/r), a zysk operacyjny skoczył o 77% do 351 mln EUR, bijąc oczekiwania. Spółka ostrzegła jednak, że całoroczny zysk będzie niższy od pierwotnych prognoz wskutek rosnących kosztów paliwa – łączny rachunek za paliwo ma sięgnąć ok. 9 mld EUR, z czego 70% jest zabezpieczone instrumentami hedgingowymi. Akcje IAG spadają ok. 1,5%, a sektor podróży jest jednym z gorzej zachowujących się w piątek.
Rheinmetall traci w piątek blisko 5% i jest największym przegranym w indeksie Euro Stoxx 50. Spółka opublikowała wyniki za Q1 2026 – przychody wzrosły o 7,7% r/r do 1,94 mld EUR, jednak wyraźnie rozczarowały rynek, który oczekiwał powyżej 2,1–2,2 mld EUR. Zysk operacyjny wyniósł 224 mln EUR (+17% r/r), ale również nie sprostał konsensusowi zakładającemu 262 mln EUR, a EPS na poziomie 2,42 EUR okazał się poniżej oczekiwanych 2,70 EUR. Zarząd podtrzymał jednak prognozę wzrostu sprzedaży o 40–45% na cały rok, wskazując na rekordowy portfel zamówień sięgający 73 mld EUR (+30% r/r) jako potwierdzenie solidnego popytu strukturalnego. Warto odnotować, że słabsze wyniki nie zniechęciły insiderów – dwóch kluczowych członków zarządu, w tym prezes, zakupiło łącznie akcje za blisko 1 mln EUR, co historycznie jest możliwym sygnałem wiary w długoterminową wartość spółki.
