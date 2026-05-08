DE40: Czerwień wraca do Europy; rynki pod presją 💡

Europejskie indeksy giełdowe tracą w piątek – Stoxx 600 spada ok. 0,65%, DAX traci 0,89%, a CAC 40 zniżkuje o 0,88%. Głównym czynnikiem presji jest zaostrzenie retoryki handlowej przez prezydenta Donalda Trumpa, który w czwartkowym wpisie na Truth Social zagroził „znacznie wyższymi" cłami na towary unijne, jeśli UE nie dotrzyma warunków ubiegłorocznego porozumienia handlowego – obniżenia własnych ceł na towary amerykańskie do zera.

Równolegle rynki śledzą wymianę ognia między USA a Iranem w Cieśninie Ormuz, która choć oficjalnie pozostaje bez wpływu na rozejm, potęguje geopolityczną niepewność. Dolar jest nieco słabszy – indeks USDIDX traci 0,36%, a para EUR/USD utrzymuje się w okolicach 1,1771. Wśród sektorów najlepiej radzi sobie energia – wspierana przez wzrost cen ropy, z Eni na czele ze wzrostem 2,28%; najgorzej wypadają finanse i przemysł, oba sektory tracą łącznie ok. 1%, ciągnięte w dół przez Allianz (-4,96%) i Rheinmetall (-4,77%).

Tabelka walorów radzących sobie najlepiej i najgorzej podcas dzisiejszej sesji w Europie. Źródło: Dział Analiz XTB HQ

Performance sektorowy Źródło: Dział Analiz XTB HQ

