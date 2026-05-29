Wyraźny spadek inflacji w Niemczech. Gołębi znak dla EBC?

Dane o inflacji z Niemiec wypadły poniżej rynkowych prognoz i wskazują, że ceny w maju spadły o 0,1% m/m wg. wskaźnik HICP, a wg. CPI nawet o -0,2%. Odczyt ma wyraźnie gołębi wydźwięk w kontekście kolejnego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Niemiecki HICP r/r (wstępny): 2,70% (prognoza: 2,8%, poprzednio: 2,90%)

(prognoza: 0,0%, poprzednio: 0,50%) Niemiecki CPI m/m (wstępny): -0,20% (prognoza: 0,1%, poprzednio: 0,60%) Eurodolar utrzymuje się dziś poniżej 1,166 i wciąż poniżej kluczowego oporu przy EMA200 (czerwona linia). Obecnie rynek znajduje się w konsolidacji w strefie 1,1570–1,1760, a średnie kroczące zaczynają się spłaszczać, co sugeruje brak wyraźnego impulsu kierunkowego. RSI w okolicach 47 oraz neutralny MACD wskazują na równowagę między popytem i podażą. Technicznie wybicie ponad 1,1760 otworzyłoby drogę w kierunku 1,19, natomiast spadek poniżej 1,1570 zwiększyłby ryzyko testu strefy 1,14 - 1,15. Źródło: xStation5

