Jastrzębi zwrot RBNZ 🦅 NZD zdominuje Forex❓🇳🇿

Ultimatum gubernator Breman: „Szybsze i częstsze podwyżki”

Szefowa RBNZ Anna Breman zaskoczyła rynki, ogłaszając, że główna stopa procentowa (OCR) najprawdopodobniej wzrośnie szybciej i w większym wymiarze, niż bank centralny wcześniej prognozował. Jest to najbardziej jastrzębia deklaracja RBNZ od zakończenia cyklu obniżek pod koniec 2025 roku.

Co ważne, nie mamy do czynienia z łagodnym wskazaniem kierunku czy znanej z Europy czy USA “gotowości do podwyżek” – to jednoznaczne, twarde forward guidance, które sygnalizuje zmianę reżimu operacyjnego. RBNZ de facto zadeklarowała, że za wszelką cenę postawi na realizację mandatu stabilności cen, wprost dając rynkowi do zrozumienia, że jest gotowy podnosić stopy procentowe bezpośrednio w warunkach słabości gospodarczej.

Dzisiejszy jastrzębi komunikat zapoczątkował bezdyskusyjną dominację dolara nowozelandzkiego na globalnym rynku walutowym (forex). Niemniej twardy forward guidance jest znakiem rozpoznawczym RBNZ pod wodzą Breman. Rynek gwałtownie wycenił bardziej jastrzębią ścieżkę stóp proc. w NZ, większa część fundamentalnego impulsu została już zaabsorbowana przez kursy, co potencjalnie ogranicza dalszy potencjał wzrostowy NZD.

Wykres 1: Gwałtowna wyprzedaż na parze AUDNZD to najbardziej czytelna rynkowa demonstracja zwrotu RBNZ. Para straciła 2,15% w zaledwie trzy sesje, umacniając korelację z płaskim w ostatnim czasie spreadem rentowności obligacji 10-letnich. Źródło: XTB Research

Stagflacyjny katalizator: Konflikt na Bliskim Wschodzie i globalny wzrost kosztów

Agresywny wzrost wynika z głęboko niepewnego otoczenia makroekonomicznego na świecie. RBNZ podkreśla, że Nowa Zelandia nie będzie odizolowana od międzynarodowych szoków w łańcuchach dostaw:

Impuls konfliktowy: Trwający konflikt na Bliskim Wschodzie jednocześnie podsyca skok inflacji i dławi wzrost gospodarczy w Nowej Zelandii oraz u jej głównych partnerów handlowych.

Degradacja łańcuchów dostaw: Uporczywe zakłócenia w logistyce oraz eskalacja kosztów produkcji silnie ciążą na krótkoterminowych perspektywach gospodarczych.

Poświęcenie wzrostu dla stabilności: Dla globalnych inwestorów makro przekaz jest klarowny – RBNZ oficjalnie wybrała swoją walkę. Bank uważa podwyższoną i lepką inflację za znacznie większe zagrożenie od technicznej recesji. Należy spodziewać się agresywnego zacieśniania niezależnie od schładzających się danych o aktywności gospodarczej.

Wykres 2: Podwyższona stopa bezrobocia (5,3%) w pewnym stopniu chroniła gospodarkę Nowej Zelandii przed ryzykiem spirali płacowo-inflacyjnej. Wyraźne wytyczne polityki skupionej na inflacji osłabiają ten gołębi argument, uzasadniając nowo odkrytą siłę NZD. Źródło: XTB Research

Psychologia inflacji: Odkotwiczone oczekiwania

Być może najbardziej niepokojącym elementem wystąpienia Breman było wyraźne skupienie się na psychologicznej dynamice inflacji:

"Oczekiwania wyższych kosztów mogą same w sobie stać się motorem trwałej inflacji, tworząc samospełniającą się spiralę, którą polityka monetarna musi powstrzymać, zanim utrwali się ona w gospodarce."

— Anna Breman, Gubernator RBNZ

To skupienie się na psychologii daje RBNZ wyraźne alibi do podnoszenia stóp nawet przy słabnących danych o krajowym wzroście. Twarde dane wspierają te obawy: najnowsze badanie zaufania konsumentów ANZ-Roy Morgan wykazało, że dwuletnie oczekiwania inflacyjne w maju utrzymały się na historycznie wysokim poziomie 5,3% (wobec rekordowych 6,6% w kwietniu, ale wciąż daleko powyżej poziomu komfortu banku centralnego).

Wykres 3: Skok inflacji towarów podlegających wymianie handlowej (linia niebieska) zneutralizował złagodzenie presji w sektorze dóbr niepodlegających wymianie, wyłamując się z ogólnego procesu dezinflacji w Nowej Zelandii. W obliczu powojennej presji stagflacyjnej, wyższych cen surowców i niekorzystnego dla NZD sentymentu do ryzyka, jastrzębi zwrot wydaje się uzasadnioną reakcją mającą na celu zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych. Źródło: XTB Research

Grunt pod pivot: Konsensus Silk-ANZ

Piątkowe komentarze gubernator Breman to ostatnia cegła w jastrzębim murze, który przedstawiciele RBNZ budowali przez cały tydzień:

Wicegubernator Karen Silk (czwartek): Potwierdziła, że fundamentalne nastawienie banku jest silnie skierowane ku podwyżkom stóp na najbliższych posiedzeniach, wprost oświadczając, że lipiec to termin realnej decyzji (live decision). Co kluczowe, Silk zaznaczyła, że bank (działający w podobnym reżimie co Fed) nie musi czekać na kwartalne odczyty CPI przed podjęciem działań, a szybkie zakończenie napięć geopolitycznych nie cofnie inflacyjnych szkód już zakorzenionych w systemie.

Prognozy instytucjonalne: Wall Street i lokalne zespoły analityczne już wcześniej pozycjonowały się pod ten zwrot. ANZ Research sygnalizował wcześniej serię podwyżek stóp RBNZ, która może rozpocząć się już w lipcu, celując w agresywny powrót do neutralnego poziomu OCR w okolicach 3%.

Wykres 4: Rynek swapów wycenia już trzy pełne podwyżki stóp procentowych w Nowej Zelandii do końca 2026 roku, co sprowadziłoby stopę OCR z powrotem do poziomu 3%. Źródło: Bloomberg Finance LP

NZDUSD (D1)

NZDUSD testuje kluczową, historyczną strefę oporu (żółty boks) w rejonie 0,5980–0,6000, wzmocnioną przez zniesienie 78,6% Fibonacciego. Dynamiczny rajd wywołany przez jastrzębi RBNZ wypchnął kurs powyżej średnich kroczących EMA 10, 30 i 100, co potwierdza silne rynkowe momentum byków. Podczas gdy wskaźnik RSI na poziomie 62,7 odzwierciedla dominującą presję popytu, pozostawia on jeszcze przestrzeń do dalszych wzrostów. Trwałe przełamanie powyżej 0,6000 otworzy drogę do poprzednich maksimów; niepowodzenie grozi korektą powrotną w kierunku EMA 30 na poziomie 0,5885.

Źródło: xStation5

Aleksander Jabłoński

Analityk Rynków Finansowych XTB