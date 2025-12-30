DE40: DAX najwyżej od połowy października 📈Akcje Rheinmetallu zyskują na oskarżeniach Rosji

Niemiecki rynek notuje dziś udaną sesję giełdową, a akcje spółek we Frankfurcie rosną 'szeroką ławą'. Ogólne nastroje w Europie są pozytywne, rosną także londyński FTSE i paryski CAC40. Perspektywa końca wojny w Ukrainie wydawała się wspierać europejskie aktywa w ostatnim czasie, aczkolwiek wczorajsze doniesienia sprawiają, że wizja porozumienia pokojowego prawdopodobnie znowu się oddaliła. Rosja oskarżyła Ukrainę o atak dronowy na jedną z rezydencji Władimira Putina, położoną nad jeziorem Wałdaj, w dniu gdy Zełenski przebywał z delegacją w Mar-A-Lago. Zapowiedziała odwet i zmianę stanowiska negocjacyjnego.

Wykres DE40 (interwał D1)

Notowania kontraktów na DAX notują dziś rekordowe poziomy od 13 października, wybijając powyżęj 24600 punktów. Indeks odbił już o około 10% od dołka z połowy listopada tego roku, choć wolumen handlowy na kontrakcie wyraźnie spadł w ciągu ostatnich dni 2025 roku.

Źródło: xStation5

Na parkiecie niemieckim najmocniej zyskują dziś walory Rheinmetallu, Infineonu, Mercedsa i banków: Commerzbanku i Deutsche Banku. Tracą Siemens i Deutsche Boerse; akcje operatora frankfurckiej giełdy mają wyraźny problem z utrzymaniem trwałego odreagowania po ostatnich, potężnych spadkach.

Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Spółki obronne wracają do łask?

Sektor obronny radzi sobie dziś bardzo mocno, ponieważ inwestorzy wyceniają perspektywę oddalającego się na kolejne miesiące porozumienia pokojowego w Ukrainie. Domniemany atak ukraińskich dronów na siedzibę Putina spotkał się z potępieniem ze strony Chin i Indii, a Donald Trump przekazał, że informacja, którą jako pierwszą otrzymał od rosyjskiego przywódcy doprowadziła go do wściekłości, choć nie ma jeszcze dowodów na to, że rzeczywiście atak miał miejsce. Komentując wczoraj sprawę domniemanego ataku podkreślił, że wstrzymał dostawy Tomahawków dla Ukraińców, prawdopodobnie wysyłając Rosji sygnał gotowości do wsparcia eskalacji konfliktu, jeśli to Moskwa okaże się tym, który zaburza proces negocjacyjny, wprowadzająć administrację w błąd. Ukraina zapewnia, że do żadnego ataku na rezydencję Putina nie doszło.

Rosja zapowiedziała, że zaostrzy swoją pozycję w negocjacjach, a szef rosyjskiej dyplomacji Ławrow przekazał, że to Rosja ma inicjatywę strategiczną na froncie. Ocenił, że Ukraina powinna zgodzić się na oddanie Rosji Donbasu, regionu cherońskiego i zaporoskiego oraz Krymu. Ławrow skłania się do gwarancji bezpieczeństwa zgodnych z ultimatum, jakie Moskwa przedstawiła 'Zachodowi' w 2021 roku, a które nie spotkało się w jego ocenie z należytą odpowiedzią.

Oznacza to, że wizja 'gwarancji amerykańskich bezpieczeństwa', które wg. briefingu prasowego premiera Polski, Donalda Tuska rozważają zwiększenie obecności wojskowej przy granicy Ukrainy z Rosją jest na tym etapie dla Kremla nie do zaakceptowania, a Ukraina po zakończonym konflikcie miałaby znaleźć się w 'szarej strefie'. Ten fundamentalny rozdźwięk, oraz przyszły los części Donbasu, gdzie znajdują się bardzo duże umocnienia obronne Ukrainy, a które miałyby znaleźć się w granicach Rosji wydają się obecnie oddalać perspektywę pokoju w czasie.

Kurs akcji Rheinmetall, RHM.DE (interwał D1)

Akcje niemieckiego giganta zbrojeniowego podejmują dziś próbę powrotu powyżej 200-sesyjnej wykładniczej średniej kroczącej EMA200 (czerwona linia), rosnąco ponad 2%, a kupujący chcą zmienić krótkoterminowy, spadkowy trend. Wskaźnik RSI jest bliski neutralnego poziomu. Szeroki indeks europejskich spółek obronnych wg. Goldman Sachs wzrósł w tym roku o ponad 70%; akcje Rheinmetallu odnotowały ok. 150% wzrost.

Źródło: xStation5