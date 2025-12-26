Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (26.12.2025)

Przed nami ostatnie dni 2025 i początek 2026 roku. Choć przełom roku zazwyczaj charakteryzuje się niską aktywnością, specyfika świątecznego u noworocznego kalendarza przyniesie wiele istotnych publikacji, w tym przesunięty tygodniowy raport z rynku ropy oraz protokół z posiedzenia FOMC (minutes). Mimo że na przyszły tydzień przypada pierwszy piątek miesiąca, publikacja raportu NFP została przesunięta na dalszą część stycznia. Należy również pamiętać, że 31 grudnia oraz 1 stycznia większość rynków będzie zamknięta. Wobec tego w najbliższych dniach szczególną uwagę warto zwrócić na EURUSD , SILVER oraz US500 .

EURUSD

W nadchodzących dniach poznamy serię odczytów makroekonomicznych z USA: poniedziałkowy indeks podpisanych umów kupna domów, środowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych oraz piątkowe finalne dla grudnia indeksy PMI dla przemysłu (zarówno dla strefy euro, jak i Stanów Zjednoczonych). Ze względu na przypadający w środę Sylwester, publikację minutes z grudniowego posiedzenia FOMC przeniesiono na wtorek. Będzie to kluczowe wydarzenie dla dolara amerykańskiego. Sam wydźwięk ostatniej decyzji był niejednoznaczny – z jednej strony widoczny był duży rozdźwięk wśród głosujących, z drugiej zaś prognozy uzasadniające dalsze cięcia stóp. Protokół może rozstrzygnąć, który z tych czynników przeważy w wycenie amerykańskiego dolara.

SILVER

Skrajna niepewność geopolityczna oraz strukturalny deficyt sprawiły, że srebro stało się niekwestionowanym liderem wzrostów wśród szerokiej klasy aktywów w 2025 roku. Końcówka roku zapowiada się intrygująco: część inwestorów może zdecydować się na realizację zysków, podczas gdy inni spróbują dołączyć do silnego trendu wzrostowego. Choć dane z USA i minutes FOMC pozostają istotne, kluczowe dla srebra mogą okazać się doniesienia dotyczące negocjacji pokojowych między Ukrainą a Rosją oraz dalsze losy amerykańskiej blokady morskiej Wenezueli.

US500