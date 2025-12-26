Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (26.12.2025)

Przed nami ostatnie dni 2025 i początek 2026 roku. Choć przełom roku zazwyczaj charakteryzuje się niską aktywnością, specyfika świątecznego u noworocznego kalendarza przyniesie wiele istotnych publikacji, w tym przesunięty tygodniowy raport z rynku ropy oraz protokół z posiedzenia FOMC (minutes). Mimo że na przyszły tydzień przypada pierwszy piątek miesiąca, publikacja raportu NFP została przesunięta na dalszą część stycznia. Należy również pamiętać, że 31 grudnia oraz 1 stycznia większość rynków będzie zamknięta. Wobec tego w najbliższych dniach szczególną uwagę warto zwrócić na EURUSD, SILVER oraz US500.
EURUSD
W nadchodzących dniach poznamy serię odczytów makroekonomicznych z USA: poniedziałkowy indeks podpisanych umów kupna domów, środowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych oraz piątkowe finalne dla grudnia indeksy PMI dla przemysłu (zarówno dla strefy euro, jak i Stanów Zjednoczonych). Ze względu na przypadający w środę Sylwester, publikację minutes z grudniowego posiedzenia FOMC przeniesiono na wtorek. Będzie to kluczowe wydarzenie dla dolara amerykańskiego. Sam wydźwięk ostatniej decyzji był niejednoznaczny – z jednej strony widoczny był duży rozdźwięk wśród głosujących, z drugiej zaś prognozy uzasadniające dalsze cięcia stóp. Protokół może rozstrzygnąć, który z tych czynników przeważy w wycenie amerykańskiego dolara.
SILVER
Skrajna niepewność geopolityczna oraz strukturalny deficyt sprawiły, że srebro stało się niekwestionowanym liderem wzrostów wśród szerokiej klasy aktywów w 2025 roku. Końcówka roku zapowiada się intrygująco: część inwestorów może zdecydować się na realizację zysków, podczas gdy inni spróbują dołączyć do silnego trendu wzrostowego. Choć dane z USA i minutes FOMC pozostają istotne, kluczowe dla srebra mogą okazać się doniesienia dotyczące negocjacji pokojowych między Ukrainą a Rosją oraz dalsze losy amerykańskiej blokady morskiej Wenezueli.
US500
Burzliwy rok 2025 kończy się dla kontraktów terminowych na najważniejszy amerykański indeks bardzo optymistycznie. Co istotne, US500 ustanowił nowe historyczne szczyty jeszcze przed świętami, podczas gdy technologiczny US100 pozostaje w tyle. Podobnie jak na rynku metali szlachetnych, na kontraktach indeksowych może dochodzić do rebalansowania portfeli. Warto jednak podkreślić, że zgodnie z sezonowością, druga połowa grudnia była łaskawa dla amerykańskich indeksów, a przed nami styczeń, statystycznie jeden z najlepszych miesięcy pod względem średnich stóp zwrotu.
US OPEN: US500 testuje historyczne szczyty dzięki wzrostom spółek technologicznych
Zelensky ma spotkać się z Trumpem w niedzielę. Kolejna nadzieja na przełom?
Wykres dnia - Srebro (26.12.25)
Poranna odprawa (26.12.2025)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.