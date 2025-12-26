Poranna odprawa (26.12.2025)

- Kolejne rekordy metali szlachetnych
- Słabe dane z Japonii, ale jastrzębi Ueda
- Większość rynków pozostaje zamknięta. Wall Street wraca po rekordach na US500
- Złoro i srebro kontynuują swoją bardzo dobrą passę w końcówce roku. Złoto przebija poziom 4500 USD, zaliczając najlepszy rok wzrostów od 1979 roku. Srebro sięga absolutnych szczytów powyżej 75 USD za uncję
- Wzrosty na rynku metali szlachetnych w pierwszy poświąteczny dzień należą do najmocniejszych na większości rynków. Srebro zyskuje 3,7%, platyna rośnie 8,5%, pallad zyskuje 4,8%. Złoto rośnie skromnie o 0,7%
- Wzrosty cen metali mają miejsce nawet przy umiarkowanym umocnieniu amerykańskiego dolara. EURUSD traci o poranku 26 grudnia i notuje poziom 1,1775. Jest to realizacja zysków po dwóch bardzo silnych dniach wzrostowych z początku tygodnia
- USDJPY również zalicza korektę wzrostową po ostatnich spadkach, powracając powyżej poziomu 156. Para powraca mniej więcej do okolic poziomów notowanych przed rokiem, choć w trakcie ostatnich miesięcy notowane były poziomy nawet poniżej 140
- Inflacja CPI w rejonie Tokio spadła do poziomu 2,3% r/r, mocniej niż oczekiwał rynek 2,% r/r, z poziomu 2,8% zanotowanym w listopadzie
- Stopa bezrobocia w Japonii pozostaje na poziomie 2,6%
- Ueda w trakcie ostatniego wystąpienia wskazał, że inflacja zmierza, aby ustabilizować się na poziomie 2,0%, dzięki rynkowi pracy i warunkom rynkowym. Taka sytuacja uzasadnia ostatnią podwyżkę i wskazuje na kolejne w przyszłości
- Produkcja przemysłowa w Japonii spada aż o 2,6% przy oczekiwaniu spadku o 2,0% przy poprzednim wzroście na poziomie 1,5% m/m. Dane dotyczyły listopada
- JAP225 zyskuje 0,5%, testując lokalne szczyty z 10 grudnia. Szeroki indeks Topix w Japonii osiąga historyczne szczyty
- Kontrakt na chiński indeks 50 Blue Chipów CH50cash rośnie skromnie o 0,23%. Nieco mniej rośnie singapurski SG20
- Nomura w najnowszych prognozach wskazuje na 2 cięcia ze strony Fed w 2026 roku i możliwe podwyżki w Korei, Australii oraz Nowej Zelandii
- Po historycznych szczytach na US500 osiągniętych tuż przed Świętami, dzisiaj obserwujemy niewielką korektę. Kontrakty na US100 i US500 tracą po ok. 0,05%
- Dzisiaj wciąż większość rynków giełdowych pozostanie zamknięta. Działają niektóre giełdy azjatyckie oraz do pracy wraca Wall Street. Rynek surowców oraz rynek walutowy działają w większości bez zmian
