Ropa zyskuje 11% wobec eskalacji konfliktu w Iranie 📈Strach na giełdzie

Kontrakty terminowe na ropę Brent (OIL) rosną dziś o ponad 11% i przedłużają wcześniejszy impuls wzrostowy, przekraczając już 93 USD za baryłkę. Wraz z ropą rosną obawy o inflację, amerykańskie rentowności i amerykański dolar. Popyt na VIX wyraśnie wzrósł, wobec oczekiwanej podwyżśzonej zmienności indeksu S&P 500, który mimo trudnje sytuacji geopolitycznej i ryzyka staglflacji znajduje się 'tylko' 5% poniżej historycznego maksimum przy 7000 punktów.
- Stany Zjednoczone wskazały, że odpowiedzą odwetem na atak wymierzony w bazę w Bahrajnie, a Irak poinformował o ataku rakietowym na bazę wojskową Taji (siedzibę US Diplomatic Center) w pobliżu międzynarodowego lotniska w Bagdadzie
- Iran przekazał, że rozpoczął kolejną falę ataku na wyznaczone cele w regionie i zagroził atakiem na europejskie kraje, jeśli UE zdecydowałaby o włączeniu się do wojny
- Trump dziś stwierdził, że nie istnieje miejsce na negocjacje i w grze znajduje się tylko 'całkowite' zwycięstwo amerykańskiej armii, co prawdopodobnie oznacza przedłużony konflikt z niewykluczonym udziałem wojsk lądowych.
- Cena ropy na światowych rynkach przekroczyła 90 USD za baryłkę pierwszy raz od 2023 roku.
OIL (interwał D1)
Źródło: xStation5
Kontrakty na indeks VIX rosną do poziomów niewidzianych od kwietnia 2025 roku - gdy świat przestraszył się taryf celnych Donalda Trumpa i ich wpływu na światową gospodarkę. Popyt na hedging poprzez ekspozycję na VIX rośnie dodatkowo przed weekendem, ponieważ inwestorzy 'boją się' zostawiać pozycji niezabezpieczonych przed weekendem w razie eskalacji konfliktu.
Źródło: xStation5
