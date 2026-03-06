czytaj więcej
19:46 · 6 marca 2026

Akcje Boeing zyskują na fali potencjalnego zamówienia 500 samolotów z Chin

Akcje Boeinga (BA.US) rosną ponad 2,5% po tym jak Fiancial Times przekazał, że spółka jest w trakcie rozmów z Chinami, dotyczących zamówienia 500 samolotów Boeing 737 MAX. Zamówienie mogłoby być elementem szerszych relacji gospodarczych USA z Chinami i potencjalnie w bardzo istotny sposób wsparłoby backlog spółki.

 

Źródło: xStation5

 

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

