Akcje Boeing zyskują na fali potencjalnego zamówienia 500 samolotów z Chin

Akcje Boeinga (BA.US) rosną ponad 2,5% po tym jak Fiancial Times przekazał, że spółka jest w trakcie rozmów z Chinami, dotyczących zamówienia 500 samolotów Boeing 737 MAX. Zamówienie mogłoby być elementem szerszych relacji gospodarczych USA z Chinami i potencjalnie w bardzo istotny sposób wsparłoby backlog spółki.
Źródło: xStation5
