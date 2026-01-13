DE40: Europejskie akcje wykupione❓Wszystkie oczy zwrócone na CPI z USA💡

Europejskie indeksy radzą sobie relatywnie słabo na początku drugiej fazy wtorkowej sesji giełdowej. Niemiecki DAX traci 0,19%, podczas gdy francuski FRA40 traci 0,58%, a brytyjski FTSE100 zniżkuje 0,14%. W tym samym czasie jednak futures na kontrakty amerykańskie notowane są płasko, dając nadzieję na odbicie wraz o otwarciem sesji kasowej w USA. Tematem przewodnim sesji są dzisiaj dane CPI z USA, które zostaną opublikowane za niecałą godzinę.
Europejski rynek akcji, reprezentowany przez Stoxx Europe 600, osiągnął imponujące wyniki – wzrost o 17% w 2025 r. i dodatkowe 3,2% na początku 2026 r., przewyższając S&P 500. Indeks wykazuje oznaki przegrzania: 14-dniowy RSI przekroczył 80, co rzadko zdarza się w ciągu ostatnich 20 lat i sugeruje ryzyko konsolidacji lub zbliżający się szczyt. Analitycy z Oddo BHF i Societe Generale ostrzegają przed zbyt szybkim wzrostem wycen, zwłaszcza w sektorach cyklicznych, przy słabym wzroście gospodarczym (prognoza 1,2% w 2026 r.) i płaskich zyskach spółek w poprzednim roku. Źródło: Bloomberg Financial Lp
Notowania głównych kontraktów w chwili obecnej. Źródło: xStation
Obecnie obserwowana zmienność na szerszym rynku europejskim. Źródło: xStation
DAX podczas wotrkowej sesji giełdowej zatrzumuje wzrosty widoczne wczoraj, ale nadal trwale wybija się powyżej wcześniej wspominanej przez nas bariery 24 780 punktów, która stanowiła główną barierę oporową w 2025 roku. Co więcej dotychczasowe bycze momentum, które zdołało wybić kontrakt powyżej 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (niebieska krzywa na wykresie) oraz 100-dniowej wykładniczej (fioletowa krzywa) stanowi z perspektywy technicznej wskazanie świadczące o krótkoterminowym trendzie wzrostowym panującym na instrumencie. Do momentu, aż DE40 utrzymuje się powyżej tych wspomnianych barier wsparć, dotychasowy trend ma szansę na przedłużenie. Źródło: xStation
Najważniejsze wiadomości ze spółek:
Akcje Symrise (SY1.DE) zanotowały wzrost o 4,6% w odpowiedzi na ogłoszenie strategicznej zmiany w portfelu spółki. Niemiecko-amerykańska firma specjalizująca się w aromatach, smakach podjęła decyzję o sprzedaży jednostki Terpenes oraz inwestycji w szwedzką firmę Swedencare. Transakcja wpisuje się w trend restrukturyzacji mającej na celu skupienie się na bardziej rentownych segmentach biznesu i poprawy efektywności kapitałowej. Decyzja o dewestycji z branży chemicznej (Terpenes) oraz inwestycji w sektor opieki zwierząt (Swedencare) sygnalizuje zmianę strategiczną w kierunku sektora zdrowia i dobrostanu zwierząt, który postrzegany jest jako bardziej perspektywiczny. Rynek pozytywnie ocenił ogłoszenie, co znajduje odzwierciedlenie w aprecjacji kursu akcji.
Spółka energetyczna Orsted (ORSTED.UK) zanotowała wzrost o 5% po ogłoszeniu, że wygrała proces sądowy uniemożliwiający administracji Trumpa wznowienie wstrzymanego projektu farmy wiatrowej na wodach przybrzeżnych USA. Decyzja sądowa stanowi znaczące zwycięstwo dla sektora energii odnawialnej, który stanęła naprzeciw polityce administracji zmierzającej do ograniczania inwestycji w źródła zeroemisyjne. Wraz z wzrostem ceny akcji Orsted rośnie również zainteresowanie innymi spółkami czystej energii. Wyrok sądowy sygnalizuje, że nawet wobec politycznego sprzeciwu inwestycje w odnawialną energetykę mogą być chronione przez instytucje prawne, co poprawia perspektywy dla całego sektora zielonej energii.
Akcje spółki otworzyły dzisiejszą sesję sporą luką wzrostową. Źródło: xStation
Działania analityków banków inwestycyjnych:
PODWYŻKI:
- Aena podwyższona do neutralnej przez BofA.
- Atoss Software podwyższona do kupuj przez Jefferies; cena docelowa 140 euro.
- Aurubis podwyższona do kupuj przez Bankhaus Metzler; cena docelowa 161 euro.
- Bittium podwyższona do akumuluj przez Inderes; cena docelowa 36 euro.
- HMS Networks podwyższony do „kupuj” przez Pareto Securities; cena docelowa 480 koron szwedzkich.
- Lufthansa podwyższony do „kupuj” przez DBS Bank; cena docelowa 10 euro.
- PVA TePla podwyższona do „kupuj” przez Jefferies; cena docelowa 31 euro.
- Pan African podwyższona do „przeważaj” przez Nedbank CIB; cena docelowa 149,27 pensów.
- Swissquote podwyższona do „ponadprzeciętna” przez Oddo BHF; cena docelowa 555 franków szwajcarskich.
- Zalando podwyższona do „przeważaj” przez Barclays; cena docelowa 35 euro.
OBNIŻKI:
- ASM Intl obniżone do poniżej średniej przez Jefferies; PT 495 euro
- Airtel Africa obniżone do trzymaj przez HSBC; PT 400 pensów
- BAE obniżone do trzymaj przez Deutsche Bank; PT 2140 pensów
- BMW obniżone do neutralne przez UBS; PT 93 euro
- Continental obniżone do trzymaj przez Berenberg
- Eiffage obniżony do neutralnego przez BofA.
- Heineken obniżony do „trzymaj” przez HSBC; cena docelowa 78 euro.
- Leonardo obniżony do „trzymaj” przez Deutsche Bank; cena docelowa 57 euro.
- SMA Solar obniżony do „trzymaj” przez Jefferies.
- Thales obniżony do „trzymaj” przez Deutsche Bank; PT 280 euro
- Vinci obniżony do poniżej średniej przez BofA
- Volvo obniżony do równowagi przez Morgan Stanley; PT 323 korony szwedzkie
⏬Ropa i srebro tracą przez Trumpa
TSMC rozbija bank❗️💰 Rekordowy wzrost zysku o 35% 📈
Bliżej Rynków - Poranne webinarium (15.01.2026)
Poranna odprawa (15.01.2026)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.