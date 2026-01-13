DE40: Europejskie akcje wykupione❓Wszystkie oczy zwrócone na CPI z USA💡

Europejskie indeksy radzą sobie relatywnie słabo na początku drugiej fazy wtorkowej sesji giełdowej. Niemiecki DAX traci 0,19%, podczas gdy francuski FRA40 traci 0,58%, a brytyjski FTSE100 zniżkuje 0,14%. W tym samym czasie jednak futures na kontrakty amerykańskie notowane są płasko, dając nadzieję na odbicie wraz o otwarciem sesji kasowej w USA. Tematem przewodnim sesji są dzisiaj dane CPI z USA, które zostaną opublikowane za niecałą godzinę.

Europejski rynek akcji, reprezentowany przez Stoxx Europe 600, osiągnął imponujące wyniki – wzrost o 17% w 2025 r. i dodatkowe 3,2% na początku 2026 r., przewyższając S&P 500. Indeks wykazuje oznaki przegrzania: 14-dniowy RSI przekroczył 80, co rzadko zdarza się w ciągu ostatnich 20 lat i sugeruje ryzyko konsolidacji lub zbliżający się szczyt. Analitycy z Oddo BHF i Societe Generale ostrzegają przed zbyt szybkim wzrostem wycen, zwłaszcza w sektorach cyklicznych, przy słabym wzroście gospodarczym (prognoza 1,2% w 2026 r.) i płaskich zyskach spółek w poprzednim roku. Źródło: Bloomberg Financial Lp

DAX podczas wotrkowej sesji giełdowej zatrzumuje wzrosty widoczne wczoraj, ale nadal trwale wybija się powyżej wcześniej wspominanej przez nas bariery 24 780 punktów, która stanowiła główną barierę oporową w 2025 roku. Co więcej dotychczasowe bycze momentum, które zdołało wybić kontrakt powyżej 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (niebieska krzywa na wykresie) oraz 100-dniowej wykładniczej (fioletowa krzywa) stanowi z perspektywy technicznej wskazanie świadczące o krótkoterminowym trendzie wzrostowym panującym na instrumencie. Do momentu, aż DE40 utrzymuje się powyżej tych wspomnianych barier wsparć, dotychasowy trend ma szansę na przedłużenie. Źródło: xStation

Najważniejsze wiadomości ze spółek:

Akcje Symrise (SY1.DE) zanotowały wzrost o 4,6% w odpowiedzi na ogłoszenie strategicznej zmiany w portfelu spółki. Niemiecko-amerykańska firma specjalizująca się w aromatach, smakach podjęła decyzję o sprzedaży jednostki Terpenes oraz inwestycji w szwedzką firmę Swedencare. Transakcja wpisuje się w trend restrukturyzacji mającej na celu skupienie się na bardziej rentownych segmentach biznesu i poprawy efektywności kapitałowej. Decyzja o dewestycji z branży chemicznej (Terpenes) oraz inwestycji w sektor opieki zwierząt (Swedencare) sygnalizuje zmianę strategiczną w kierunku sektora zdrowia i dobrostanu zwierząt, który postrzegany jest jako bardziej perspektywiczny. Rynek pozytywnie ocenił ogłoszenie, co znajduje odzwierciedlenie w aprecjacji kursu akcji.

Spółka energetyczna Orsted (ORSTED.UK) zanotowała wzrost o 5% po ogłoszeniu, że wygrała proces sądowy uniemożliwiający administracji Trumpa wznowienie wstrzymanego projektu farmy wiatrowej na wodach przybrzeżnych USA. Decyzja sądowa stanowi znaczące zwycięstwo dla sektora energii odnawialnej, który stanęła naprzeciw polityce administracji zmierzającej do ograniczania inwestycji w źródła zeroemisyjne. Wraz z wzrostem ceny akcji Orsted rośnie również zainteresowanie innymi spółkami czystej energii. Wyrok sądowy sygnalizuje, że nawet wobec politycznego sprzeciwu inwestycje w odnawialną energetykę mogą być chronione przez instytucje prawne, co poprawia perspektywy dla całego sektora zielonej energii.

Działania analityków banków inwestycyjnych:

PODWYŻKI:

Aena podwyższona do neutralnej przez BofA.

Atoss Software podwyższona do kupuj przez Jefferies; cena docelowa 140 euro.

Aurubis podwyższona do kupuj przez Bankhaus Metzler; cena docelowa 161 euro.

Bittium podwyższona do akumuluj przez Inderes; cena docelowa 36 euro.

HMS Networks podwyższony do „kupuj” przez Pareto Securities; cena docelowa 480 koron szwedzkich.

Lufthansa podwyższony do „kupuj” przez DBS Bank; cena docelowa 10 euro.

PVA TePla podwyższona do „kupuj” przez Jefferies; cena docelowa 31 euro.

Pan African podwyższona do „przeważaj” przez Nedbank CIB; cena docelowa 149,27 pensów.

Swissquote podwyższona do „ponadprzeciętna” przez Oddo BHF; cena docelowa 555 franków szwajcarskich.

Zalando podwyższona do „przeważaj” przez Barclays; cena docelowa 35 euro.

