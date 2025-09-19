DE40: Europejskie indeksy na zielono dzięki zyskom kluczowych sektorów (19.09.2025)

Europejskie indeksy kontynuują umiarkowane wzrosty, wraz z tym jak z rynku schodzi napięcie po decyzji Fed ws. obniżki stóp procentowych. Rynek ograniczył część wzrostów z początku sesji, jednak szeroki EU50 wciąż handluje na zielono (+0,2%). Najlepiej radzą sobie spółki w Austrii (AUT20: +0,8%), Polsce (W20: +0,65%) i Hiszpanii (SPA35: +0,5%), DE40 traci 0,3% po rollowaniu, w defensywie są również kontrakty na francuski CAC40 (FRA40: -0,05%) i włoski FTSE MIB (ITA40: -0,5%).

Na nastroje inwestorów wpływa przede wszystkim planowana rozmowa prezydenta USA Donalda Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, prezentująca się jako kolejny krok negocjacji między dwoma największymi gospodarkami świata po osięgnięciu pierwszych ustaleń ws. TikToka. Obawy handlowe ciążą m.in. na spółkach logistycznych jak Maersk i Kuehne + Nagel, które handlują aktualnie na czerwono.

Inwestorzy śledzili również ważne dane makroekonomiczne, w tym niemiecki PPI, brytyjską sprzedaż detaliczną i wskaźnik zaufania biznesowego we Francji. Dane o brytyjskim zadłużeniu zaskoczyły wzrostem, podnosząc rentowności obligacji, podczas gdy rynki azjatyckie wzrosły po decyzji Banku Japonii o utrzymaniu stóp procentowych, a kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy ustabilizowały się po historycznych rekordach na Wall Street.

Zmiany w sektorach DAX. Źródło: Bloomberg Finance LP

DE40 (H4)

Kontrakty terminowe na DAX otworzyły się nieco niżej po rolowaniu, jednak kupujący szybko wkroczyli do gry po rozpoczęciu sesji europejskiej. Zyski zatrzymały się jednak tuż przed psychologiczną barierą 24 000 punktów, ponownie przechodząc do silnej defensywy. Jeśli ceny zamknęłyby się powyżej 100-okresowej EMA, DAX mógłby wciąż liczyć na powrót powyżej 24 000, jednak aktualna presja spadkowa w połączeniu z wykupionym RSI wskazują bardziej na utrwalenie się akutalnej konsolidacji wokół 23600-23800.

Źródło: xStation5

Wiadomości korporacyjne: