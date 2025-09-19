DE40: Europejskie indeksy na zielono dzięki zyskom kluczowych sektorów (19.09.2025)

Europejskie indeksy kontynuują umiarkowane wzrosty, wraz z tym jak z rynku schodzi napięcie po decyzji Fed ws. obniżki stóp procentowych. Rynek ograniczył część wzrostów z początku sesji, jednak szeroki EU50 wciąż handluje na zielono (+0,2%). Najlepiej radzą sobie spółki w Austrii (AUT20: +0,8%), Polsce (W20: +0,65%) i Hiszpanii (SPA35: +0,5%), DE40 traci 0,3% po rollowaniu, w defensywie są również kontrakty na francuski CAC40 (FRA40: -0,05%) i włoski FTSE MIB (ITA40: -0,5%).
Na nastroje inwestorów wpływa przede wszystkim planowana rozmowa prezydenta USA Donalda Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, prezentująca się jako kolejny krok negocjacji między dwoma największymi gospodarkami świata po osięgnięciu pierwszych ustaleń ws. TikToka. Obawy handlowe ciążą m.in. na spółkach logistycznych jak Maersk i Kuehne + Nagel, które handlują aktualnie na czerwono.
Inwestorzy śledzili również ważne dane makroekonomiczne, w tym niemiecki PPI, brytyjską sprzedaż detaliczną i wskaźnik zaufania biznesowego we Francji. Dane o brytyjskim zadłużeniu zaskoczyły wzrostem, podnosząc rentowności obligacji, podczas gdy rynki azjatyckie wzrosły po decyzji Banku Japonii o utrzymaniu stóp procentowych, a kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy ustabilizowały się po historycznych rekordach na Wall Street.
Zmiany w sektorach DAX. Źródło: Bloomberg Finance LP
DE40 (H4)
Kontrakty terminowe na DAX otworzyły się nieco niżej po rolowaniu, jednak kupujący szybko wkroczyli do gry po rozpoczęciu sesji europejskiej. Zyski zatrzymały się jednak tuż przed psychologiczną barierą 24 000 punktów, ponownie przechodząc do silnej defensywy. Jeśli ceny zamknęłyby się powyżej 100-okresowej EMA, DAX mógłby wciąż liczyć na powrót powyżej 24 000, jednak aktualna presja spadkowa w połączeniu z wykupionym RSI wskazują bardziej na utrwalenie się akutalnej konsolidacji wokół 23600-23800.
Źródło: xStation5
Wiadomości korporacyjne:
Fresenius Medical Care zainwestował 312 mln euro, aby wykupić wszystkie udziały nielekarzy w Interwell Health, przyspieszając plany z 2022 r. po połączeniu z Cricket Health i Fresenius Health Partners. Od 1 października Tommy P. O’Connor zostanie CEO Interwell Health i szefem segmentu Value-Based Care. Kurs spadł o 0,4%.
IG Group zgodził się kupić australijską giełdę kryptowalut Independent Reserve za 178 mln AUD (117 mln USD), wzmacniając ofertę aktywów cyfrowych w regionie Azji i Pacyfiku. Transakcja ma zwiększyć zysk na akcję w pierwszym pełnym roku po zamknięciu. Kurs spadł o 2%.
Sartorius rozbudował zakład w Illkirch koło Strasburga, dodając nową linię do produkcji odczynników transfekcyjnych, kluczowych w wytwarzaniu wektorów wirusowych dla terapii komórkowych i genowych. Obiekt o powierzchni ponad 8 000 m² wzmacnia globalną sieć Sartorius Stedim Biotech.
Scout24 przejmie hiszpańskie platformy nieruchomości Fotocasa i Habitaclia od EQT za ok. 153 mln euro. Platformy mają ponad 8 mln użytkowników miesięcznie, ok. 1 mln ogłoszeń i 14 tys. agentów; prognozowany przychód w 2025 r. to ~60 mln euro, EBITDA ~11 mln euro. Transakcja finansowana gotówką i liniami kredytowymi, zamknięcie w ciągu sześciu miesięcy, zależne od przejęcia Adevinta Spain przez EQT. Kurs spadł o 5%.
Stroeer obniżył prognozę na 2025 r., spodziewając się przychodów i skorygowanej EBITDA na poziomie zbliżonym do 2024 r. (2,05 mld euro i 626 mln euro) z powodu niepewności geopolitycznej i makroekonomicznej w reklamie. Firma nadal oczekuje wzrostu udziału w niemieckim rynku reklamowym mimo słabszych perspektyw wzrostu.
